DIRECT. Coupe du monde de rugby 2019 : les Gallois ne lâchent pas les Bleus... Suivez le quart de finale Galles-France

: Déception du côté gallois. Le troisième ligne des Cardiff Blues Josh Navidi est forcé d'être remplacé.

: Rien ne lui échappe. Le match est arbitré par le Sud-africain Jaco Peyper. A noter : il est au sifflet pour son 50e match aujourd'hui et entre ainsi "dans le top 10 des arbitres les plus expérimentés au niveau international", souligne le site de la Coupe du monde.







(CHRISTIAAN KOTZE / AFP)

: Frayeur chez les Bleus. Après un nouveau ballon perdu, Yoann Huget a du applatir derrière la ligne d'essai tricolore.

: On sent une légère baisse de rythme du côté des bleus !

: La pénalité est réussie par le Gallois Dan Biggar. Les Bleus sont toujours en tête .

: Les Bleus sont sanctionnés d'une pénalité après un plaquage haut du deuxième ligne Sébastien Vahaamahina.

: Malheureusement on commence toujours fort et on se laisse ensuite dépasser.

: Ils répondent. Sur un ballon perdu, les Gallois marquent un essai et reviennent au score 12-7.

: Des bleus de folie

: L'essai de Charles Ollivon est transformé par Romain Ntamack. Score 12-0 pour les Bleus.

: Incroyable ! Les Bleus viennent de marquer un deuxième essai en quelques minutes et mènent 10-0.

: Transformation manquée. Le ballon de Romain Ntamack termine sur le poteau. Les Bleus mènent .

: Essai français,si,si!

: Le match commence fort !

: Essai ! Les Bleus marque les premiers points du match. Score 5-0.

: Belle avancée à l'instant. Les Bleus mettent la pression aux Gallois et étaient proches de leur ligne d'essai.

: ALLEZ FRANCE🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

: Bon match à tous !

: C'est parti ! Le coup d'envoi vient d'être donné à Oita (Japon) pour le quart de finale.

: Avant le match, les joueurs et supporters sur place viennent de faire une minute de silence en hommage aux victimes du typhon Hagibis, qui a fait plus de 80 morts.

: "On croit en nous, on croit en l'équipe et si on doit reprendre les quelques matches passés, je pense que c'est nous qui leur filons le match plutôt que eux qui le gagnent. (...) Il faut être plus constants sur 80 minutes, gommer ces petites erreurs qu'on a l'habitude de faire."



Il y a quelques jours, Baptiste Serin affirmait que l'équipe de France était prête pour ce quart de finale.



: Le match va bientôt démarrer. Peut-on espérer une victoire ? Les rencontres de ces dernières années nous ont souvent été défavorables, comme je vous l'explique dans cet article. Mais malgré sept défaites tricolores sur huit rencontres depuis 2011, les joueurs restent confiants, comme le demi de mêlée Baptiste Serin.

: Tous derrière notre XV ! Score serré 23 - 21 pour nos français !

: 60-6 victoire des gallois. Soyons réaliste !!

: 21/3 pour le Pays de Galles

: moi je dirais 17-13 pour le Pays de Galles

: 62-13 pour les Gallois

: Allez les Bleus 🇫🇷 On croit en vous ! 21-20 pour moi

: C'est votre tour. Sur quel score misez-vous ? A vos claviers ! Le grand gagnant aura droit à son heure de gloire dans ce live ;)







: C'est l'heure des pronostics ! Dans la rédaction de franceinfo, on est mitigés (mais tous à fond derrière les Bleus). Vincent Colas mise sur un 17-10, Abder Mahroug 24-12 et Simon Gourmellet 22-17 pour la France. Fabien Magnenou annonce un score à 29-16 pour le Pays de Galles. Pour ma part, je décide aussi d'être optimiste et de parier sur une petite victoire du XV tricolore 19-17.

: On commence tout de suite par la composition des équipes. A noter que quelques joueurs alignés aujourd'hui étaient déjà présents lors de la demi-finale (gagnée de peu par les Bleus) de 2011 : le Français Maxime Médard et les Gallois Alun-Wyn Jones et George North. Petit changement de dernière minute du côté du XV du poireau : le second centre Jonathan Davies, touché au genou gauche, est finalement forfait et remplacé par Owen Watkin.

: Bonjour à toutes et tous, bonjour Simon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce quart de finale, qu'on va suivre ensemble dans ce live. J'attends avec impatience vos commentaires pendant la rencontre.







• Le XV de France au pied de la montagne galloise. Les Bleus jouent leur quart de finale de la coupe du monde de Rugby à 9h15 et ce sera à suivre ici en direct.