DIRECT. Écosse-France : Laure Sansus ouvre le score après un exploit personnel... Suivez le match du Tournoi des six nations

C'est leur premier déplacement du Tournoi des six nations 2022. Après deux victoires bonifiées face à l'Italie et l'Irlande, les Bleues se déplacent dimanche 10 avril, à 14 heures, en Écosse, pour défier le XV du Chardon. Un voyage à la portée des Tricolores face à des Écossaises déjà défaites face à l'Angleterre (5-57) et au pays de Galles (24-19). Pour l'heure, Françaises et Anglaises dominent le Tournoi, à égalité de points.

Pour ce troisième match, Annick Hayraud et son staff ont décidé de faire tourner. Si l'expérimentée, Jessy Trémoulière est titularisée à l'ouverture où elle fera la paire avec Laure Sansus, cinq changements sont à noter dans le huit de devant. En première-ligne, Annaëlle Deshaye et Assia Khalfaoui vont entourer la talonneuse Laure Touyé. La paire de centres est également totalement modifée, avec Chloé Jacquet et Marine Ménager.