Bernard Laporte affirme que Fabien Galthié sera bien le futur sélectionneur du XV de France

"J'ai nommé Fabien Galthié entraîneur." Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a confirmé l'arrivée de l'ancien international au poste de prochain sélectionneur du XV de France, dans un entretien au Berry Républicain paru dimanche 28 avril. Il n'a toutefois pas livré davantage de détails sur l'échéance de cette nomination. L'intéressé n'a pas encore confirmé l'information pour le moment.

Fabien Galthié, ancien demi de mêlée international et actuel consultant pour France Télévisions, avait déjà été candidat au poste de sélectionneur en 2011 et 2015. Au lendemain de la débâcle de Twickenham face à l'Angleterre (44-8) le 10 février, RMC et le bi-hebdomadaire Midi Olympique évoquaient une possible arrivée de Christophe Galthié pour épauler Jacques Brunel à sept mois du Mondial-2019 au Japon. Le sélectionneur en poste avait alors assuré ne "pas être au courant" de cette possible arrivée.

Vers un binôme avec Raphaël Ibañez ?

Interrogé sur la possible arrivée de Raphaël Ibañez au poste de manager des Bleus, le patron de la FFR a répondu que "ce n'est pas du tout ficelé" : On discute, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a rien de finalisé, mais il y a de grandes chances que cela se fasse".

C'est une des possibilités, effectivement, d'associer Raphaël Ibañez à Fabien Galthié, qui reste le sélectionneur/entraîneur majeur.Bernard Laporte, président de la FFRau "Berry républicain"

Bernard Laporte affirme avoir évoqué cette question d'un binôme avec Fabien Galthié. "Ils sont très potes, donc il m'a dit : 'bien sûr, ça serait génial'".