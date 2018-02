VIDEO. La France s'incline à la dernière seconde face à l'Irlande lors du Tournoi des six nations

Pas de miracle pour les Bleus. L'Irlandais Jonathan Sexton a infligé à la France un 7e match sans victoire avec un drop à mi-terrain à la dernière seconde (15-13), samedi 3 février, en ouverture du Tournoi des six nations.

Le XV de France, qui n'a plus gagné un match depuis le Tournoi 2017, pensait avoir fait le plus dur pour les débuts du nouveau sélectionneur Jacques Brunel avec un exploit solitaire de l'ailier Teddy Thomas, qui a débordé la défense irlandaise en venant du côté droit (72e).

"Une déception"

L'ouvreur Anthony Belleau, qui avait remplacé le néophyte Matthieu Jalibert, sorti sur blessure, a réussi la transformation et les Bleus ont pris les commandes pour la première fois du match (13-12).

Mais le Toulonnais a ensuite raté une pénalité (77e), laissant la France sous la menace irlandaise. Et Sexton, après trois minutes de temps de jeu supplémentaire et 41 phases de jeu, a douché les espoirs français de renouveau avec un drop quasiment à mi-terrain (80e+3).

"C'est une déception, car les garçons ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. (...) C'est la loi du sport, on a perdu, mais on va essayer de garder le positif et continuer d'avancer", a réagi Jacques Brunel.

