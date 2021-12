Top 14 : Racing 92-Pau et RC Toulon-Union Bordeaux-Bègles reportés à cause du Covid-19

Les rencontres de la 13e journée de Top 14, Racing 92-Pau et RC Toulon-Union Bordeaux-Bègles, prévues lundi 27 décembre, ont été reportées en raison de l'épidémie de Covid-19. Alors que les derniers entraînements du Racing 92 avaient été annulés et que l'UBB comptait plusieurs cas de coronavirus depuis mercredi, la Ligue Nationale de Rugby n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer le report des matchs, vendredi 24 décembre.

"En raison de la situation sanitaire de l'effectif du Racing 92, de la Section Paloise et de l'Union Bordeaux-Bègles, à la suite de nouveaux tests de contrôle réalisés ce jour et au vu de la dynamique de survenance de cas positifs au sein des effectifs cette semaine, le Comité Compétitions de la LNR réuni en urgence ce soir (vendredi) a décidé (...) du report" de ces deux rencontres, écrit la LNR dans son communiqué.

"Les dates de report seront communiquées ultérieurement. La reprise de l'entraînement au sein du Racing 92, de la Section Paloise et de l'Union Bordeaux-Bègles, dans les conditions qui seront fixées par la Commission d'expertise, est fixée au milieu de semaine prochaine", conclut la Ligue.

Le Boxing Day maintenu

Pour autant, la 13e journée de Top 14, véritable Boxing Day version rugby français, aura bien lieu et ça commencera dès dimanche avec les matchs Perpignan-Castres (16h00), Brive-Clermont (18h00) et Toulouse-Stade Français (21h05). Elle se terminera lundi avec les affiches Biarritz-Montpellier (19h00) et La Rochelle-Lyon (19h00).