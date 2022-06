Top 14 : Castres et Montpellier directement en demi-finales, le Racing 92 sauve sa place en barrages, Perpignan en sursis

Le dernier multiplex de la saison s'annonçait brûlant, il a été renversant. Et il a failli coûter très cher au Racing 92. Les Racingmen ont renversés Toulon (21-16) à domicile dimanche 5 juin, permettant ainsi aux hommes de Laurent Travers de se maintenir dans le Top 6 lors de la dernière journée.

En haut du classement, Bordeaux-Bègles pourra lui aussi regretter sa défaite du soir, à Perpignan (22-15), puisque Castres lui subtilise une place dans le Top 2, et la place directe pour les demi-finales avec. Montpellier accompagne le CO dans ce wagon direct. L'USAP, malgré sa victoire du soir, reste 13e et devra jouer le match d'accession, dimanche 12 juin, contre Mont-de-Marsan pour sauver sa place en Top 14.

La course au Top 2 : Castres renverse tout, l'UBB déclassé

Ils étaient trois pour deux tickets directs pour les demi-finales. Et c'est le troisième, le Castres Olympique, qui a tiré le gros lot. Les Castrais ont signé un gros coup en s'imposant à Pau (16-23), pendant que leurs deux adversaires à distance du soir, Montpellier et Bordeaux-Bègles, s'inclinaient. Conséquence, un coup parfait pour le CO, finalement premier de la saison régulière devant Montpellier.

#TOP14 - J26

Quel multiplex de folie jusque la dernière seconde !



Voici les résultats de cette dernière journée de la phase régulière pic.twitter.com/gPiWRQ3Gh2 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 5, 2022

Les Héraultais ont souffert à Clermont (20-15), pour la dernière de Morgan Parra et de Camille Lopez avec les Jaunards. Mais cette défaite est finalement sans effet, puisque l'UBB s'est également inclinée, de manière plus surprenante, sur le terrain de Perpignan (22-15), qui luttait pour son maintien. Les joueurs de Christophe Urios, en tête du Championnat pendant près de la moitié de la saison, restent finalement à quai et terminent troisièmes, à un petit point de Montpellier.

La course aux barrages : le Racing sauve sa place in extremis, Toulon et Lyon échouent de peu

Les Toulonnais ont bien cru réussir l'un des plus beaux come-back de la saison. Derniers de Top 14 au soir de la 17e journée, les joueurs de la Rade ont mené pendant une heure, avant de craquer chez le Racing (21-16). Le carton jaune reçu par leur capitaine Charles Ollivon à l'heure de jeu a eu raison de leurs espoirs de Top 6, au contraire des Racingmen, sauvés in extremis après un essai bien chanceux de Juan Imhoff à la 63e minute.

VICTOIRE !!!!!!!!!!!!



Après un énorme match, les Ciel & Blanc filent en barrages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bravo au @RCTofficiel pour sa saison, on se retrouve l’année prochaine !



21 - 16 ⚫️#R92RCT #RacingFamily @hautsdeseinefr pic.twitter.com/5xza8VonMD — Racing 92 (@racing92) June 5, 2022

À l'exception de Bordeaux-Bègles qui rétrograde à la troisième place, pas de changement de casting pour le Top 6 et les barrages avec les qualifications de La Rochelle et du Stade Toulousain. Les Rochelais ont connu du retard à l'allumage, avant de renverser Lyon (26-29) grâce à l'apport de leurs cadres, qui ont débuté dans l'ensemble sur le banc après le sacre en Coupe d'Europe de samedi dernier. Le LOU devait s'imposer avec le bonus offensif, sans laisser de points aux Maritimes pour espérer bouleverser la hiérarchie. Toulouse a de son côté signé le carton du soir contre le relégué Biarritz (80-7) avec 12 essais, dont celui de Maxime Médard pour son avant-dernier match à domicile.

Les affiches des barrages verront donc Bordeaux-Bègles (3e) recevoir le Racing 92 (6e), et les deux derniers champions d'Europe, La Rochelle (5e) et le Stade Toulousain (4e) se retrouvent pour une revanche de la finale 2021.

#TOP14

Voici le programme tant attendu de la phase finale du TOP 14



Un menu des plus alléchants pic.twitter.com/i1qCsat5PQ — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 5, 2022

La course au maintien : Brive fait le travail, Perpignan devra en passer par le match d'accession

La Corrèze peut souffler. En balance pour la place de 13e et le barrage avec le finaliste de Pro D2 Mont-de-Marsan, Brive a assuré sa place parmi l'élite en s'imposant sur le terrain du Stade Français (17-33), qui n'avait plus rien à jouer. Perpignan, qui avait lui aussi triomphé dimanche soir, contre l'UBB, devra jouer un match de plus. Un match d'accession à la vie à la mort dans une semaine, contre Mont-de-Marsan, sévèrement battu dimanche par Bayonne, qui a déjà assuré sa promotion.