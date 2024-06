Top 14 : le Stade toulousain balaye le Stade rochelais et se hisse en finale

Intense et disputé, le remake de la finale de l'an dernier a tourné en faveur des Toulousains, alors que la Rochelle a terminé la rencontre à 13, vendredi.

Un match aux allures de finale. Toulouse et La Rochelle s'affrontaient, vendredi 21 juin, au Matmut Atlantique de Bordeaux, en demi-finale du Top 14. Comme lors des finales 2021 et 2023, c'est le Stade toulousain qui s'est imposé (39-23). Les coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Ntamack ont notamment tiré profit des deux cartons rouges reçus par les Maritimes, même si les Toulousains ont eux reçu trois cartons jaunes.

Seulement cinquièmes à l'issue de la phase régulière, et qualifiés dans le dernier carré après avoir battu Toulon, les Rochelais ont subi la loi des Toulousains, qui n'ont été menés que huit minutes sur la pelouse de Bordeaux. Leader de la phase régulière, Toulouse, qui n'avait plus joué depuis le 8 juin, a haussé son niveau de jeu en seconde période, profitant de sa supériorité numérique. Auteurs de cinq essais (contre deux pour la Rochelle), les vainqueurs de la Champions Cup 2024 ont aussi pu compter sur un Thomas Ramos impeccable au pied. En finale, ils affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale, entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade français.