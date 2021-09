Top 14 : Antoine Dupont élu meilleur joueur de l'année

Dupont, le carton. Le demi de mêlée de Toulouse et du XV de France Antoine Dupont a été élu, lundi 27 septembre, meilleur joueur du Top 14 et meilleur joueur de l'équipe de France de la saison passée. Dupont succède à l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, sacré en 2019 et parti cet été à Toulon, et devient le premier Français désigné meilleur rugbyman de la saison depuis François Trinh-Duc en 2011.

Le Toulousain a également remporté le titre de meilleur joueur du XV de France, devant Gregory Alldritt (La Rochelle) et Anthony Jelonch (Castres puis Toulouse).

"J'ai eu de la chance, l'année a été riche en trophées. Un trophée de plus, ça fait toujours plaisir, même si ce n'est pas évident de mettre en évidence des individualités", a reconnu Dupont.

Une soirée en Rouge et Noir

Les Toulousains ont complété leur razzia avec le trophée de meilleur staff, décerné à Ugo Mola, Jérôme Cazalbou, Laurent Thuéry, Clément Poitrenaud, Jean Bouilhou et Virgil Lacombe. Puis celui du plus bel essai, marqué par Mathis Lebel, lors de la 21e journée du championnat.

️ "Dès l'annonce des nommés j'étais déjà ravi, puisqu'avec Grégory et Anthony on jouait déjà ensemble en cadets à Auch"



Bravo à @Dupont9A, sacré Meilleur International Français ! #NuitDuRugby pic.twitter.com/Jl8Q2WrluY — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 27, 2021

L'arrière international de l'Usap Melvyn Jaminet a lui été élu meilleur joueur de Pro D2 et révélation de l'année. "Ca fait énormément plaisir: c'est le résultat d'une fabuleuse saison. Je suis chanceux d'avoir été dans l'équipe qui a su me porter et me faire découvrir ce championnat. Et puis la tournée avec les Bleus a concrétisé cette belle saison", a confié Jaminet. "C'est une sacrée belle histoire. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé être là à recevoir ces prix", a-t-il ajouté.

Le palmarès complet :

Meilleur joueur du Top 14 : Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleur joueur de Pro D2 : Melvyn Jaminet (Perpignan)

Révélation de l'année : Melvyn Jaminet (Perpignan)

Meilleur joueur international français : Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleure joueuse du XV de France : Marjorie Mayans (France Rugby)

Meilleur arbitre : Romain Poite

Meilleur staff d'entraîneurs du Top 14 : Toulouse

Meilleur staff d'entraîneurs de Pro D2 : Perpignan

Meilleure joueuse équipe de France à VII : Séraphine Okemba (France Rugby)

Plus bel essai : Matthis Lebel (Toulouse)