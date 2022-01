XV de France : Thomas, Haouas et Lebel libérés, Flament positif au Covid-19, Woki rappelé

Nous sommes encore en plein mois de janvier, l'été semble bien loin, mais les allers-retours entre les Bouches-du-Rhône et le reste de la France se multiplient ces derniers jours. Rien à voir avec le chassé-croisé estival cependant, c'est au gré des tests positifs au Covid que les trajets se font. Et, bien loin d'être des touristes, ce sont des joueurs du XV de France qui sont concernés.

Mercredi 26 janvier, quatorze joueurs présents en stage dans le sud de la France ont été rendus à disposition de leurs clubs. Parmi eux, l'ailier du Racing 92 Teddy Thomas ou encore le deuxième ligne de Toulouse Thibault Flament, testé positif au Covid-19. Flament est remplacé pour le stage de préparation au Tournoi des six nations par le joueur de Bordeaux-Bègles Cameron Woki, qui souffrait d'un "petit pépin" au niveau d'un genou, avait-il expliqué. Outre Teddy Thomas, un autre Racingman est libéré, le talonneur Teddy Baubigny.

Lebel et Haouas de retour en club

De nombreux novices appelés en renfort pour remplacer des joueurs touchés par le Covid font leur retour en club et devraient donc postuler à la xe journée de Top 14 ce week-end, conformément à la convention entre la FFR et la LNR. On retrouve donc le pilier de Clermont Daniel Bibi Biziwu, le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent, le pilier de Montpellier Mohamed Haouas, l'ailier de Toulouse Matthis Lebel, le demi de mêlée de Mont-de-Marsan Léo Coly (Pro D2), le troisième ligne de Montpellier Yacouba Camara, le deuxième ligne de Toulon Swan Rebbadj, le deuxième ligne de Castres Florent Vanverberghe, le demi d'ouverture de Lyon Léo Berdeu, le trois-quarts polyvalent de La Rochelle Jules Favre, l'ouvreur de Toulon Louis Carbonel et enfin le centre de Clermont Tani Vili.

Dans le cadre de la convention entre la FFR et la @LNRofficiel pour la mise à disposition des joueurs des clubs professionnels pour le Tournoi des #SixNations, le staff du #XVdeFrance a communiqué la liste liste des joueurs mis à disposition de leur club dès aujourd’hui : — France Rugby (@FranceRugby) January 26, 2022

Le XV de France est actuellement en stage dans le sud de la France afin de préparer le premier match du Tournoi des six nations 2022, face à l'Italie, le 6 février.