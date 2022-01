XV de France : 38 joueuses retenues pour un premier stage en vue du tournoi des Six Nations

Après avoir croqué la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du sud lors de la tournée d'automne, les Françaises d'Annick Hayraud repartent à la conquête d'un titre qui leur échappe depuis 2018 : le tournoi des Six Nations. Pour préparer cette compétition, qui se disputera du 27 mars au 30 avril prochain, le staff a communiqué une première liste de 38 noms, lundi 31 janvier. Les joueuses retenues partiront en stage à Bastia (Haute-Corse) du 7 au 15 février prochain.

Parmi les élues, on retrouve sans surprise les six Tricolores nommées dans le XV de l'année par World Rugby : Annaëlle Deshayes, Agathe Sochat, Safi N'Diaye, Laure Sansus, Caroline Drouin et Caroline Boujard. Outre les indéboulonnables Audrey Forlani, Gäelle Hermet ou encore Pauline Bourdon, neuf joueuses du pôle France ont également été retenues.

Les Bleues seront en stage en Corse à partir du 7 février afin de préparer le TikTok @Womens6Nations ! Retrouvez la liste des joueuses convoquées par le staff du #XVdeFrance https://t.co/RbdbguNFqV — France Rugby (@FranceRugby) January 31, 2022

La Coupe du monde en ligne de mire

"Nous allons pouvoir nous projeter sur notre Tournoi des Six Nations qui débutera le 27 mars à Grenoble et nous entraîner dans des conditions optimales, a expliqué Annick Hayraud sur le site de la Fédération française de rugby.

"Avec 38 joueuses convoquées dont neuf joueuses du Pôle France, nous allons pouvoir également faire le point sur notre groupe et sur les états de forme de chacune. Cette étape est très importante pour nous dans la construction de notre saison", poursuit la manager. Une saison qui se conclura par la Coupe du monde, en Nouvelle-Zélande, au mois d'octobre prochain.