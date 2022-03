Tournoi des six nations : Alun Wyn Jones rappelé par les Gallois avant d'affronter le XV de France

Voilà un renfort qui devrait faire grand bien au XV du Poireau. Le légendaire capitaine du pays de Galles, Alun Wyn Jones, a été rappelé dans le groupe, qui prépare le match contre la France lors du Tournoi des six nations, a annoncé mardi 1er mars sa fédération.

Six players have been released back to their regions. They will rejoin the squad ahead of France.



Rhys Priestland has been released due to a calf injury and Alun Wyn Jones will attend camp this week to continue his rehabilitation.



