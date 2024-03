Six nations 2024 : retrouver de l’allant et du jeu, gagner un Crunch à domicile… Que reste-t-il à jouer pour les Bleus ?

Une défaite, une victoire, un nul, et c'est déjà l'heure du sprint final. Après une semaine de pause, le XV de France a basculé vers la dernière partie de son Tournoi des six nations 2024, qui commence par un déplacement sous pression au Millennium Stadium de Cardiff, dimanche 10 mars (à 16 heures sur France 2 et france.tv). Après un début de compétition mouvementé, et alors qu'ils restent sur un match nul décevant contre l'Italie (13-13), les Bleus attendent surtout de retrouver de l'allant et de la réussite sur le terrain.

Depuis le début du Tournoi, ils n'ont jamais su s'appuyer sur le jeu souvent efficace et parfois même flamboyant qui les a amenés au Grand Chelem en 2022 et à une belle année 2023. "Il faut trouver les clés et, face à l'Italie, le trousseau était vide, on n'a pas trouvé de solution, insiste Dimitri Yachvili, ancien international et consultant France Télévisions. Il y a un problème quelque part et il n'y a qu'eux qui peuvent savoir où il se situe. J'espère qu'ils trouveront les bons mots et prendront les bonnes décisions pour le match commando à Cardiff."

"On veut jouer mieux"

"On doit faire mieux que contre l'Irlande [défaite 38-17] ! On veut jouer mieux", a affirmé de son côté Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense des Bleus, à l'AFP. "On va donner tout ce qu'on a pour cette équipe", a également assuré le novice Emmanuel Meafou, qui va connaître à Cardiff sa première sélection en deuxième ligne. "Il faut qu'on élève tous notre niveau de jeu, qu'on se remette en question pour être meilleurs", a lancé Gaël Fickou en conférence de presse.

Si les Bleus croyaient encore à la victoire finale avant le match contre l'Italie, les rêves de sacre sont désormais envolés, pour laisser place à des ambitions plus terre-à-terre. "Là, il faut finir avec deux victoires pour sauver ce qui reste à sauver, l'honneur du maillot", assène Dimitri Yachvili. "J'espère qu'ils finiront fort ce Tournoi, de la meilleure des manières, avec deux belles victoires accomplies. Je sais qu'ils en sont capables", assurait le grand absent Antoine Dupont depuis Vancouver (Canada), où il disputait son premier tournoi à 7 quand ses habituels coéquipiers bataillaient contre la Squadra Azzurra.

Un Crunch pour sauver le bilan à la maison

Dans les cases à cocher pour cette fin de Tournoi, le XV de France va aussi vouloir redorer son bilan à domicile. Pour l'instant, les hommes de Fabien Galthié ont décroché leur seule victoire loin de leurs terres, en Ecosse, et présentent à la maison un maigre bilan d'une défaite (sans bonus) et un match nul. De quoi toucher du doigt une situation encore jamais atteinte, puisque depuis le passage à six nations, en 2000, les Français ont toujours signé au moins une victoire sur leur pelouse.

Éviter le zéro pointé à la maison passera donc par un succès face à l'Angleterre à Lyon lors de la dernière journée. Au Groupama Stadium, où les Bleus avaient atomisé l'Italie (60-7) lors du dernier match de poules de la Coupe du monde, les hommes de Fabien Galthié pourraient viser une victoire symbolique au goût forcément spécial face à leurs meilleurs ennemis. Les Bleus n'ont plus perdu à domicile dans le Tournoi face au XV de la Rose depuis 2016.