Six nations 2023 : après la menace de grève, le match pays de Galles-Angleterre aura bien lieu samedi

En conflit contractuel, les joueurs gallois et le directeur général de la Fédération galloise de rugby sont tombés d'accord lors d'une réunion, mercredi, à trois jours du match.

Le choc entre le pays de Galles et l'Angleterre aura finalement lieu. Nigel Walker, le directeur général de la Welsh Rugby Union (WRU), a annoncé, mercredi 22 février, que le risque de grève des joueurs gallois était écarté. En litige contractuel avec leur Fédération, ces derniers faisaient planer l'incertitude sur la tenue du match. A l'issue d'une réunion, à laquelle le capitaine du XV du Poireau, Ken Owens, a assisté, des compromis ont été trouvés.

"Je pense que la collaboration, les conversations qui ont eu lieu au cours de la dernière semaine, des dix derniers jours, ont montré que des résolutions positives peuvent être trouvées. (...) Il y a évidemment eu une énorme frustration au cours des derniers mois et il est décevant que nous en soyons arrivés à ce stade, que nous ayons senti que nous devions prendre position", a réagi ce dernier dans des propos rapportés par la chaîne britannique ITV.

La tension a baissé d'un cran, mais de nouvelles discussions sont attendues dans les semaines à venir. "Des progrès significatifs ont été réalisés, mais il est maintenant important que tous les joueurs du pays de Galles puissent avoir des contrats qui leur apportent des certitudes. Il y a encore un peu de travail à faire", a prévenu Ashton Hewitt, président exécutif du syndicat des joueurs gallois.

Des résultats également en berne

Concernant les revendications des joueurs gallois, ces derniers ont obtenu l'abaissement de la règle des 60 sélections. Le cap fixé pour pouvoir jouer à l'étranger tout en restant sélectionnable "a été réduit à 25", a annoncé Nigel Walker. Par ailleurs, ils seront désormais représentés aux réunions du Professional Rugby Board (organisation regroupant jusque-là la Fédération et les quatre provinces galloises) par Gareth Lewis, le directeur général du syndicat des joueurs gallois (WRPA). Enfin, le nouveau modèle de rémunération proposé aux joueurs, avec une part fixe moins élevée qu'actuellement et une part variable, ne sera pas le seul proposé. Il aura aussi son pendant "uniquement fixe, et l'agent, le joueur et la province pourront choisir" l'option la plus satisfaisante.

"Je pense que tout le monde dans le rugby gallois doit vraiment se serrer les coudes maintenant pour trouver la meilleure voie à suivre, et nous devons le faire en collaboration, ensemble, pour remettre le rugby gallois au sommet du monde. Et ne pas être la risée que nous sommes en ce moment", a insisté Ken Owens. Avant la troisième journée des Six nations, le pays de Galles est bon dernier avec aucun point marqué et une différence de -52, après deux défaites cinglantes contre l'Irlande à domicile (10-34) et en Ecosse (7-35).