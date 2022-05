Rugby : France Télévisions reste le diffuseur exclusif du Tournoi des six nations jusqu'en 2025

Le Six Nations Rugby et France Télévisions ont confirmé avoir prolongé leur accord pour trois ans de plus, mardi.

Le Tournoi des six nations reste sur France Télévisions. "Le Six Nations Rugby et France Télévisions confirment leur accord afin de poursuivre leur partenariat jusqu’en 2025", a communiqué le groupe du service public mardi 10 mai.

France Télévisions conserve ainsi les droits exclusifs de diffusion des 15 matchs des Six nations masculin ainsi que ceux du tournoi féminin de 2023 à 2025 inclus.

France Télévisions diffusera aussi la tournée d'automne 2022

"Cet accord donnera également les droits exclusifs à France Télévisions pour les trois matchs du XV de France masculin lors de la tournée d'Automne 2022, contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon", ajoute le communiqué.

L'équipe de France féminine lors du Tournoi des six nations, face au pays de Galles, le 22 avril 2022. (MAXPPP)

"Grâce à cet accord, l’ensemble des Français vont pouvoir continuer à regarder gratuitement les exploits des équipes de France. Nos antennes et nos offres numériques seront mobilisées pour faire vivre l’ensemble des compétitions à travers les directs, résumés, interviews et reportages", s'est félicité Laurent-Eric Le Lay, le directeur des sports France Télévisions.



De son côté, la Fédération française de rugby "se réjouit de ce partenariat qui permettra au plus grand nombre de suivre les performances de nos XV de France masculin et féminin en accès gratuit." Depuis qu'il est télédiffusé, le tournoi a toujours été retransmis sur les chaînes du service public.