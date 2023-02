Direct Italie-Irlande : la Squadra Azzurra répond aux Irlandais et prend l'avantage

Les numéros 1 mondiaux irlandais se déplacent à Rome, samedi, et veulent poursuivre leur série d'invincibilité.

Après une semaine de coupure, le Tournoi des six nations reprend ses droits. L'Italie accueille l'Irlande au Stadio Olimpico de Rome, samedi 25 février à 15h15 (à suivre sur France 2 et france.tv). Après un précieux succès face à la France, tenante du titre, le XV du Trèfle a désormais tout du statut de favori et est sur la voie royale pour s'offrir un 23e sacre dans le tournoi.

Face à des numéros 1 mondiaux en pleine forme (huit victoires consécutives), les Italiens d'Ange Capuozzo, qui n'ont toujours pas gagné dans le tournoi cette année, devront réaliser un véritable exploit.