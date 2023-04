Une semaine après leur défaite face aux Bleues, les Galloises ont signé un troisième succès dans le tournoi.

Le podium est assuré. Pour leur dernier match dans le Six nations 2023, les Galloises ont accroché un troisième succès en cinq rencontres. Vainqueures de l'Italie samedi 29 avril (36-10), les joueuses du XV du Poireau ont ainsi sécurisé leur troisième place dans cette édition 2023, derrière les intouchables Anglaises et Françaises.

Plus fortes et plus disciplinées, les Galloises ont fait la différence en seconde période. Après avoir ouvert le score rapidement, le pays de Galles restait en effet sous la menace de l'Italie à la pause, avec une avance de sept points (10-17). Combatives pour la dernière de leur capitaine Sara Barrattin, les Italiennes ont craqué en seconde période, laissant les Galloises s'envoler avec trois essais. De quoi passer une fin de rencontre tranquille, et s'assurer la place sur le podium.