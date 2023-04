Les Irlandaises ont encaissé une quatrième défaite dans le Tournoi des six nations en s'inclinant à domicile (48-0), samedi, contre des Anglaises qui enchaînent un quatrième succès avant de recevoir les Françaises.

Le XV de la Rose a donné rendez-vous à la France. En s'imposant à Cork face à l'Irlande (48-0), samedi 22 avril, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations, les Anglaises se sont offert le droit de jouer une véritable finale face aux Françaises, dans une semaine, à Twickenham, avec le Grand Chelem en ligne de mire. Après un début de match parfait, symbolisé par un essai dès la deuxième minute de jeu, les Anglaises ont pu dérouler leur rugby jusqu'à la mi-temps, sécurisant déjà le point de bonus offensif (27-0).

La seconde période a été bien plus brouillonne, entre des Irlandaises courageuses et accrocheuses et des Anglaises en difficulté pour concrétiser leurs situations dans les 22 mètres adverses. Mais la machine anglaise a de nouveau fait la différence en fin de match, avec trois essais coup sur coup, donnant au score une plus large ampleur. Après avoir inscrit cinq points au pays de Galles, trois contre la France, et sept en Italie, les Irlandaises encaissent une quatrième défaite, en étant incapables de marquer le moindre point.