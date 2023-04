Six nations 2023 : les Bleues écrasent les Galloises et joueront le Grand Chelem lors d'une "finale" face à l'Angleterre

Le XV de France s'est imposé (39-14) sans trembler face au pays de Galles, pour la 4e journée du Tournoi des six nations, dimanche, et disputera aux Anglaises la victoire finale la semaine prochaine.

Elles sont allées chercher leur finale. Le XV de France a signé une quatrième victoire de rang dans le Tournoi des six nations en dominant sans difficulté le pays de Galles (39-14), dimanche 23 avril, au Stade de Alpes de Grenoble. Après une excellente première mi-temps (29-0 à la pause), les Bleues ont marqué pas dans la dernière demi-heure, pas aidées par des conditions météorologiques difficiles. Mais elles sont restées solides pour s'imposer et rester invaincues.

L’objectif dans le camp tricolore était de se rassurer et de montrer ses forces avant la finale annoncée contre l’Angleterre. Il a été atteint sans trop trembler. Sérieuses et globalement solides, les Françaises ont brillé puis résisté à la pression et au réveil gallois.

Déterminées, les Bleues ont d’abord livré une première période de haut niveau. Tout de suite en jambes, elles ont frappé dès l’entame de match, avec le premier essai de Romane Ménager sur la première offensive du match (2e). Avant de rapidement doubler la mise sur un beau mouvement de Gaëlle Hermet (9e), reconduite titulaire en troisième ligne, auteure d’une nouvelle bonne prestation et élue joueuse du match.

Confiance et enseignements avant l'Angleterre

Mieux organisées, supérieures physiquement et techniquement, les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz ont déroulé leur rugby et ont enchaîné les offensives dans le camp gallois. De quoi sécuriser le bonus offensif juste avant la mi-temps, après un doublé tout en vitesse de Mélissande Llorens (25e, 40e).

Bien en place, l’équipe de France a longtemps su gérer ses quelques temps faibles, comme quand la rencontre s’est un peu plus équilibrée après la demi-heure de jeu. Mais la dynamique s’est un peu enrayée en seconde période. Les Bleues ont laissé le ballon à des Galloises orgueilleuses, et se sont employées pour contenir les temps forts adverses. Secouées, elles n’ont craqué qu’à deux reprises, encaissant deux essais en cinq minutes un peu avant l’heure de jeu, alors que la pluie s’abattait et que le vent se levait au-dessus de Grenoble.

Deuxièmes au classement général, les Bleues ont désormais rendez-vous samedi 29 avril en Angleterre (14h en direct sur France 2 et france.tv). Face aux Red Roses, elles disputeront la finale de cette édition 2023, pour tenter d’inscrire leur nom au palmarès pour la première fois depuis 2018. Et ainsi éviter de finir à la deuxième place derrière les Anglaises pour la quatrième année de suite.