Direct Ecosse-Angleterre : le XV de la Rose vers un troisième succès ? Suivez la rencontre du Tournoi des six nations

C'est une Angleterre new look qui se présente samedi 24 février à Murrayfield, en Ecosse. Les Anglais ont remporté leurs deux premiers matchs des Six nations 2024 grâce à un jeu plus ambitieux et créatif que ces dernières années, comme promis par leur sélectionneur Steve Borthwick. Mais tout ne fut pas simple pour autant : le XV de la Rose a renversé le pays de Galles à domicile (16-14) le 10 février, après avoir souffert pour l'emporter en Italie (27-24) lors de son entrée dans le Tournoi.

De son côté, l'Ecosse peut encore espérer remporter le Tournoi pour la première fois depuis 1999, à condition de battre les Anglais. Le XV du Chardon a chuté à domicile contre la France lors de la deuxième journée (16-20), malgré une belle prestation et un essai refusé en toute fin de rencontre. Les Ecossais avaient obtenu auparavant un succès de justesse au pays de Galles (26-27) pour leur premier match du Tournoi. L’arrière Blair Kinghorn, l’ailier Kyle Steyn et le troisième ligne Jamie Ritchie, absents contre la France, vont retrouver pour l'occasion le XV de départ de Gregor Townsend.

Suivez la rencontre en direct.