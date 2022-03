DIRECT. Galles-France : les Bleus sur leur lancée ? Suivez le match de la 4e journée du Tournoi des six nations

Du contre de Romain Ntamack au retour salvateur d'Arthur Vincent, personne en France n'a oublié la dernière confrontation en terres galloises. Très tôt, dès son troisième match, le mandat de Fabien Galthié débutait par un premier gros coup en février 2020. Deux ans plus tard, toutes les promesses entrevues à l'époque sont devenues réalité. L'équipe de France, toujours en course pour le Grand Chelem, se déplace à Cardiff, vendredi 11 mars (à partir de 21 heures).

Après deux victoires à domicile face à l'Italie (37-10) puis l'Irlande (30-24), Antoine Dupont et consorts ont continué leur sans-faute en faisant plier Murrayfield et l'équipe écossaise (36-17), il y a deux semaines. Ils font figure de favoris face à des Gallois qui se sont déjà inclinés à deux reprises en Irlande (7-29) et en Angleterre (19-23).