DIRECT. Galles-France : les Bleues prennent le large... Suivez la rencontre

Un dernier vrai test. Les joueuses d'Annick Hayraud affrontent les Galloises, vendredi 22 avril, pour leur quatrième match du Tournoi des six nations. Une rencontre capitale avec un enjeu : une victoire leur offrirait, comme lors de la dernière édition, une finale face aux Anglaises. Mais il va d'abord falloir faire face aux joueuses du Poireau, troisièmes au classement.

Si les deux derniers affrontements ont largement tourné en faveur des Françaises avec des scores sévères (53-0 et 50-0), les coéquipières de Laure Sansus vont devoir retrouver tous leurs automatismes et gommer les nombreuses erreurs dans le jeu pour ne pas se faire surprendre, et prendre en confiance pour la fin du Tournoi. Suivez la quatrième rencontre des Françaises en direct.