DIRECT. Angleterre-pays de Galles : le XV du Poireau à l'assaut de Twickenham, suivez la rencontre du Tournoi des six nations

De la continuité. Voilà ce que cherchent l'Angleterre et le pays de Galles, à l'aube de cette troisième journée du Tournoi des six nations. En croisant le fer, samedi 26 février à 17h45, les deux sélections s'offrent le droit d'entretenir un rêve de victoire finale. Mais gare au faux pas : déjà défaits une fois, Anglais et Gallois sont contraints au sans-faute pour rester dans la course. Enfin de retour dans leur temple de Twickenham, les joueurs d'Eddie Jones paraissent légèrement favoris. Battus d'un cheveu en Ecosse (20-17), ils ont rectifié le tir en Italie (0-33).

Le XV du Poireau affiche un bilan analogue, mais sans doute moins de certitudes : balayés en Irlande (29-7), les coéquipiers de Dan Biggar ont éprouvé toutes les peines du monde à se défaire des Ecossais (20-17). Minés par une rimbabelle de forfaits, en particulier dans leur paquet d'avants, ils devront réaliser une grosse performance pour s'offrir le scalp des Anglais.