Rugby : Virimi Vakatawa contraint à l'arrêt de sa carrière en France en raison d'un problème "cardiologique susceptible de le mettre en danger"

"Je me suis levé ce matin à 8h et je savais que je ne serai pas sur le terrain avec mes coéquipiers." C'est un Virimi Vakatawa ému, au bord des larmes, qui s'est présenté face à la presse, mardi 6 septembre au Plessis-Robinson, lieu du centre d'entraînement du Racing 92. La veille, un communiqué de son club annonçait son interdiction de compétition en France par la commission médicale de la Ligue nationale de rugby (LNR).

"Hommage au nom du rugby français"

"Virimi Vakatawa va devoir arrêter pour un motif cardiologique, une pathlogie susceptible de le mettre en danger dans le cadre d'une pratique sportive à haute intensité", a précisé Sylvain Blanchar, le médecin du Racing 92 lors de la conférence de presse en présence du directeur du rugby Laurent Travers, du président du club Jacky Lorenzetti et du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. "Je voulais te rendre hommage au nom du rugby français, pour tout ce que tu as donné", a salué ce dernier, également très ému.

"Il doit arrêter sa carrière en France pour motif cardiologique (...) Une anomalie cardiaque avait été détectée avant le Mondial-2019 au Japon. Cette anomalie, qui n'est pas liée au rugby, a été surveillée mais il s'agit d'une pathologie évolutive", a ajouté le médecin. Le joueur avait été suivi sitôt la découvertre de cette pathologie, et une évolution a poussé le staff médical à saisir les experts en cardiologie. "De façon consensuelle, les avis ont été de ne pas prendre le risque de laisser continuer Virimi", a -t-il précisé.



Virimi Vakatawa, qui compte 32 sélections en équipe de France, a évoqué cette journée d'hier, où il a découvert que son destin basculerait : "Le rugby c'est ma passion... Le moment le plus dur a été hier, devant mes coéquipiers. Cela a été très difficile de le dire à tous ceux avec qui j'ai passé du temps sur le terrain et en dehors." Les larmes ont aussi coulé du côté de Fabien Galthié lors de cette conférence de presse : "Je suis assez ému. Quand on fait du sport de haut niveau, on sait que ces situations peuvent s'arrêter mais quand on le rencontre de plein fouet, ça touche énormément."