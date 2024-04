Symbole du "French Flair" et légende du rugby français, André Boniface n'est plus. L'ancien trois-quarts centre du Stade Montois et du XV de France est décédé, lundi 8 avril, à l'âge de 89 ans, à l'hôpital de Bayonne, a appris l'AFP auprès de sa famille. Joueur de génie et longtemps associé à son frère Guy, André Boniface a remporté quatre Tournois des cinq nations avec les Bleus (1954, 1955, 1959 et 1962).