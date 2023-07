Rugby : à moins de deux mois des retrouvailles face au XV de France à la Coupe du monde, les All Blacks en démonstration face aux Springboks

La Nouvelle-Zélande a dominé l'Afrique du sud (35-20), samedi à Auckland, dans le cadre du Rugby Championship.

Black is back ! Après un net succès en Argentine (41-12), les Néo-Zélandais continuent leur sans-faute en Rugby Championship. Ils ont rencontré un peu plus de difficultés pour se défaire des champions du monde sud-africains (35-20), samedi 15 juillet à Auckland, tout en dégageant néanmoins une nette impression de maîtriser leur sujet. Face à des Springboks qui avaient étrillé l'Australie (43-12) lors de la première journée du tournoi, les All Blacks ont parfaitement débuté, marquant deux essais coup sur coup, par Aaron Smith (7-0, 5e) et Shannon Frizell (17-0, 15e).

La vaine révolte des Springbocks

Largement en tête à la pause (20-3), les Néo-Zélandais ont ensuite subi la révolte des Springboks, définitivement requinqués, et auteurs de deux essais par Malcolm Marx (20-10, 54e) et Cheslin Kolbe (23-15, 62e). Mais les Blacks ne se sont pas laissés démonter, et ont inscrit deux nouveaux essais pour l'emporter avec une avance confortable et filer vers un nouveau titre dans la compétition, qu'ils leur restera à valider lors de la dernière journée, le 29 juillet face aux Australiens à Melbourne.

Freedom Cup stays in Aotearoa 🖤



What a test, thank you @Springboks 🤝#NZLvRSA pic.twitter.com/9Qr6PqAqgY — All Blacks (@AllBlacks) July 15, 2023

Le XV de France, qui jouera le match d'ouverture de "son" Mondial dans moins de deux mois face à ces mêmes Néo-Zélandais, est prévenu : les All Blacks sont de retour.