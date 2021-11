Sous la pression de l'attaque néo-zélandaise et proche de craquer, le XV de France a réussi à renverser la vapeur sur une relance époustouflante de son demi d'ouverture, pour s'imposer finalement 40-25.

De l'audace, de la confiance. Et une bonne dose de French Flair. A la 62e minute d'un match que les Français avaient brillamment dominé en première période, avant de subir la réaction des All Blacks au début de la deuxième, Romain Ntamack a réalisé une action majeure. Une action capable de renverser la trajectoire d'un match d'un seul coup. Dans ce France-Nouvelle-Zélande, au Stade de France, samedi 20 septembre, il fallait réaliser l'impossible. Il l'a fait, avec tous ses coéquipiers en soutien.

Une pénalité, les Blacks réduits à 14

Alors que les Kiwis semblaient fondre sur les Bleus sur le terrain comme au score, le demi d'ouverture du Stade toulousain a arrêté une action offensive adverse. Premier point. Mais il ne s'en est pas contenté. En repartant de son en-but, il a remis son collectif dans le bon sens. Et au bout de cette initiative pleine de talent et de confiance, il y a eu une pénalité pour la France, passée encore une fois par Melvyn Jaminet, et un carton jaune récolté par Ardie Savea. La Nouvelle-Zélande, proche de revenir sur la France, s'est vue cassée dans son élan. Un vai tournant dans ce match.