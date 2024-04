Records d'affluence pour le rugby français, "le résultat du travail des clubs et de la LNR", se réjouit le président de la Ligue nationale de Rugby

Le Top 14 a réuni plus de 2,2 millions de spectateurs depuis le début, la Pro D2 plus d'un million. Un "succès", applaudit par la LNR et son président, René Bouscatel.

Le Top 14 a battu des records d'affluence avec 2 204 597 spectateurs depuis le début de la saison 2023/2024, soit une hausse de 3,5% par rapport à l'année dernière, a annoncé mardi 23 avril la Ligue nationale de rugby (LNR). "Jamais le Top 14 n’avait connu un tel succès depuis l’instauration du format actuel", souligne la Ligue dans un communiqué.

C'est le club de l’Union Bordeaux-Bègles qui réunit le plus de spectateurs, avec en moyenne plus de 27 000 spectateurs par match (27 656) suivi par le Stade Toulousain (19 823) et le RC Toulon (17 276). Le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre, affiche toujours un taux de remplissage de 100% (16 739 spectateurs).​ Par ailleurs, le Stade Français Paris et la Section Paloise ont une progression d'affluence respectivement de +16% et +12% avec plus de 12 000 spectateurs.

Mais la Pro D2 tire également son épingle du jeu et attire les amoureux du rugby avec 1 148 156 spectateurs cette saison, en augmentation de 15% par rapport à l'année dernière.

"Nous nous félicitons de ces excellentes tendances partout en France, tant en Top 14 qu’en Pro D2" René Bouscatel à franceinfo

"Cette ferveur dans les stades est le résultat du travail constant des clubs et de la LNR pour attirer toujours plus de monde au stade et leur faire profiter d’un spectacle unique", a réagi René Bouscatel, président de la Ligue nationale de Rugby. La fin de saison et les formats à suspense des championnats devraient consolider ces excellentes tendances".

Bientôt un record pour le rugby féminin ?

Le rugby féminin est aussi en train de trouver sa place en France. Nul doute que la rencontre France-Angleterre devrait battre un record d'affluence samedi à Bordeaux pour le dernier match du Tournoi des Six Nations du XV de France féminin. Plus de 22 000 billets ont déjà été vendus, du jamais-vu en France. Le précédent record était à 18 600, l'an dernier, à Grenoble à l’occasion du match France-Pays de Galles. "Il y a de plus en plus de gens aux matchs, de plus en plus de médias. Petit à petit, on va arriver à avoir une super visibilité. Les Anglaises ont fait 58 000 chez elles l'an dernier à Twickenham. J'espère qu'on pourra faire aussi bien dans quelques années", rêve la talonneuse des Bleues Agathe Sochat.

Il reste un peu moins de 6 000 billets à vendre pour que la rencontre de samedi se joue à guichets fermés. Les Françaises peuvent réaliser le Grand Chelem en cas de victoire.