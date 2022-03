Mort de Federico Martin Aramburu : Un dernier hommage a eu lieu devant 600 personnes

Une partie de Biarritz s'est tue samedi 26 mars après-midi. La famille, les proches et d'anciens coéquipiers de Federico Martin Aramburu se sont massés au cœur de l'église Sainte-Eugénie, située sur le front de mer, à partir de 14 heures. Faute de place, le grand public s'est quant à lui rassemblé devant l'écran géant installé sur le parvis pour suivre la cérémonie célébrée en français et en espagnol.

D'après France Bleu Pays basque, plus de 600 personnes se sont déplacées pour rendre un dernier hommage à l'ancien rugbyman argentin, assassiné par balles, le 19 mars à Paris, à 42 ans. La dépouille de celui que tous surnommait "Fédé" a fait son entrée dans l'église au son du chant traditionnel basque d'adieu (Agur Jauna, "Adieu au grand homme"), en présence de son épouse Maria, accrochée aux bras de ses deux filles, Trinidad et Justina.

Alors que la foule grossit devant l’église Sainte Eugenie de #Biarritz, l’Agur Jauna retentit depuis l’écran géant installé. #Aramburu #FBsport pic.twitter.com/IsgD60vqmD — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) March 26, 2022

Son cercueil a été porté par d'anciens coéquipiers du Biarritz Olympique, les internationaux français Thomas Lièvremont et Nicolas Brusque, l'Argentin Manuel Carizza et Shaun Hegarty, l'ami et associé d'Aramburu, avec lequel il était attablé dans le restaurant parisien où le drame s'est noué.

D'autres grands noms du rugby français et argentin – Dimitri Yachvili, Jérôme Thion, Imanol Harinordoquy, Gonzalo Quesada –, ainsi que les présidents de la Fédération française Bernard Laporte et de la Ligue René Bouscatel se trouvaient dans l'église, comme Serge Blanco, ancien patron du B.O.

Un hommage prévu en Top 14

Sur le balcon de la mairie, non loin, ont été accrochés samedi un drapeau de l'Argentine et le portrait de l'ex-rugbyman. Une minute d'applaudissements devait lui être dédiée lors de tous les matches du Top 14 les 26 et 27 mars tandis que les joueurs du B.O. ont prévu de porter un tee-shirt à son effigie lors de leur échauffement et entrée sur la pelouse à Montpellier, où ils se déplacent ce samedi. Le B.O. prévoit un autre hommage le 2 avril lors de la réception de Pau.

Depuis sa retraite sportive, Federico Martin Aramburu, qui avait aussi porté les couleurs de Perpignan, Dax et Glasgow, était resté vivre en famille au Pays basque et avait fondé une entreprise de tourisme et d'évènementiel.

Trois interpellations

Sur le plan judiciaire, deux militants d'extrême droite sont soupçonnés : l'un a été mis en examen pour "assassinat" et écroué et l'autre, Loïk Le Priol, le principal suspect, doit bientôt être remis aux autorités françaises après avoir été interpellé mercredi 23 mars en Hongrie où il avait fui. Une jeune femme, soupçonnée de "complicité d'assassinat", a également été écrouée.