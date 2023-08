Paris 2024 : Antoine Dupont aux Jeux olympiques ? "La décision lui appartient", assure le président du Stade toulousain

Le président de Toulouse, Didier Lacroix, a expliqué, mercredi lors d'une conférence de presse, qu'il avait évoqué avec le capitaine du XV de France les prochains Jeux de Paris.

Il n'a pas encore disputé la Coupe du monde à la maison (du 8 septembre au 28 octobre) que son nom revient déjà pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Antoine Dupont fera-t-il partie de l'équipe de France de rugby à 7, qualifiée d'office pour le rendez-vous estival dans la capitale française, du 26 juillet au 11 août ? "Antoine Dupont a un appétit gigantesque. Ça fait des mois qu'il a évoqué l'envie de jouer les JO. (...) On a défini de façon très claire les contours de ce que pourrait être sa présence", a expliqué le président du Stade toulousain, Didier Lacroix, mercredi 23 août lors de sa conférence de presse de rentrée.

"Le déclencheur, c'est Antoine Dupont"

Pressenti pour être titulaire contre l'Australie au Stade France, pour le dernier match de préparation du XV de France avant le Mondial, Antoine Dupont a les cartes en mains pour rejoindre l'aventure olympique, mais ne se prononcera qu'une fois la Coupe du monde terminée, selon les mots de son président. "L'acteur principal, c'est Antoine Dupont. Le déclencheur, c'est Antoine Dupont. Et il n'a pas envie de se dévoiler avant la Coupe du monde. On a tout préparé, à tous les niveaux. Mais la décision lui appartient", a-t-il précisé devant la presse. Pour participer aux prochains Jeux olympiques, le demi de mêlée devrait se préparer aux spécificités du rugby à 7, et pourrait ainsi manquer le prochain Tournoi des six nations.