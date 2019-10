Mondial de rugby : la France se qualifie dans la douleur pour les quarts de finale en battant de justesse les Tonga (23-21)

Les Bleus, qui menaient 17-0, se sont fait peur jusqu'au bout.

Mission accomplie : le XV de France s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby après sa victoire 23-21 contre les Tonga, dimanche 6 octobre, sur la pelouse de Kunamoto. Pour le reste, ce troisième et avant-dernier match de poules n'aura pas servi à faire le plein de sérénité. Dit autrement, les Bleus aiment se faire peur. Comme contre l'Argentine et comme contre les Etats-Unis, les hommes de Jacques Brunel ont gagné dans la douleur face aux joueurs du Pacifique.

Deux essais, de Virimi Vakatawa d'abord et d'Alivereti Raka ensuite, avaient pourtant permis aux Bleus de prendre la large au score en début de match, et de mener jusqu'à 17-0. Mais c'était sans compter sur les (encore) nombreuses fautes de main (14) des Tricolores et la fougue des Tongiens qui ont compliqué la tâche des Français jusqu'au coup de sifflet final.

Le XV de France voulait faire le plein de confiance avant de retrouver les gros bras anglais, samedi 12 octobre à Yokohama. C'est raté. En quarts de finale, les Bleus devraient très probablement affronter le pays de Galles ou l'Australie, dans deux semaines, à Oïta.