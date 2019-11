DIRECT. Coupe du monde de rugby : les All Blacks prennent le large face aux Gallois

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: La Nouvelle-Zélande est intenable en fin de première période et cela fait quatre essais ! C'est une nouvelle fois l'intenable Ben Smith qui est à la conclusion, après un raffut (dans le visage de son vis-à-vis). L'arbitre siffle la mi-temps après une première période spectaculaire. Cette fois, les Blacks ont pris une sérieuse option pour décrocher la troisième place dans la compétition.



Nouvelle-Zélande - pays de Galles : 28-10, 33e.



: Troisième essai pour la Nouvelle-Zélande, qui est l'œuvre cette fois-ci de Ben Smith. La Nouvelle-Zélande reprend le large face aux Gallois, mais la partie est suffisamment ouverte pour ménager le suspense.



Nouvelle-Zélande - pays de Galles : 21-10, 33e.

: Aux termes d'un accord conclu le 22 octobre entre les présidents turc, Recep Tayyip Erdogan, et russe, Vladimir Poutine, la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) avait jusqu'à mardi pour se retirer de ses positions frontalières de la Turquie. Ankara veut mettre en place une "zone de sécurité" d'une trentaine de kilomètres de profondeur le long de sa frontière. Voici des images de l'agence de presse syrienne NPA.

: Des militaires turcs et russes ont commencé à patrouiller conjointement dans le nord-est de la Syrie, autour de Dirbassiyeh, après l'accord qui a mis fin à une offensive d'Ankara contre les forces kurdes syriennes. Cette information est rapportée par un correspondant de l'AFP, car l'armée turque a emmené des journalistes pour couvrir l'événement.

: Beaucoup de fautes de main chez les All Black. Etonnant !

: Même si j'ai pronostiqué en faveur de la Nouvelle-Zélande, j'aimerais voir les Gallois prendre la 3ème place ! Ils ne se laissent pas faire face aux All Black.

: Les Gallois se rapprochent un peu plus des Néo-Zélandais avec une pénalité de Rhys Patchell. Pour le moment, c'est l'une des plus belles prestations des hommes de Warren Gatland depuis le début du tournoi.



Nouvelle-Zélande - pays de Galles : 14-10, 27e.

: Deux établissements scolaires (Hérault) ont été gravement endommagés par plusieurs incendies criminels cette nuit, annonce France Bleu Hérault. D'après la mairie, deux classes sont entièrement détruites et une dizaine sont inutilisables. Les structures du bâtiment sont également très abîmées. L'école des Tamaris, qui accueille 300 enfants de maternelle et de primaire, pourrait ne jamais rouvrir. Deux classes du collège sont en partie brûlées.









ELENA LOUAZON / RADIO FRANCE



: La réaction des Gallois ! Hallam Amos récupère la ballon au large près de la touche, feinte la passe et s'engouffre entre deux adversaires pour inscrire un essai. C'est ensuite transformé par Rhys Patchell. Ce match tient toutes ses promesses pour le moment.



Nouvelle-Zélande - pays de Galles : 14-7, 21e.

: Les Néo-Zélandais enfoncent le clou ! Beauden Berret trouve l'intervalle et slalome dans la défense galloise pour aller aplatir. C'est beau, c'est rapide et cela fait deux essais pour les Blacks.



Nouvelle-Zélande - pays de Galles : 14-0, 14e.







ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP



: Le musée Getty de Los Angeles (Etats-Unis) a servi de base arrière pour les pompiers mobilisés sur l'incendie. Cet édifice accueille des œuvres d'art inestimables et il est donc conçu pour résister aux flammes, à la manière d'une forteresse. Franceinfo vous explique les spécificités de ce bâtiment.







MAXPPP



: Très belle entame de match entre le pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Le Gallois Owen Lane tente une première incursion chez les Blacks, mais ces derniers s'en sortent. Dans la foulée, ils relancent aussitôt et obtiennent une pénalité mais Richie Mo'unga trouve le poteau ! Cela ne décourage pas les néo-zélandais puisque Joe Moody trouve la faille et inscrit le premier essai du match.



Nouvelle-Zélande - pays de Galles : 7-0, 7e.

: "Le must, c'est les lasagnes végétariennes, auxquelles on intègre aussi les lentilles corail. Ce qui marche aussi très bien, c'est le chili sin carne, sans viande. On prépare aussi un gâteau au chocolat à base de pois chiches, qui viennent remplacer les graisses, apporter le moelleux et complémenter l'apport nutritionnel."



Une nouvelle disposition de la loi Egalim oblige les établissements scolaires à proposer, une fois par semaine, un repas 100% végétarien. Invité sur franceinfo, Gilles Perole, président d'"Un plus Bio" et adjoint au maire de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), fait le point sur l'expérimentation dans sa commune.



: Face au haka néo-zélandais, les joueurs gallois ont choisi de faire face, bras dessus bras dessous. Coincée entre les hymnes et le coup d'envoi, la danse traditionnelle néo-zélandaise ne dure qu'une petite minute. Mais elle peut rester très longtemps dans la tête des adversaires. Franceinfo vous raconte comment les Bleus ont parfois tenté de donner le change aux Blacks.

: Les supporters gallois sont bien au rendez-vous dans les gradins du stade du Tokyo Stadium, ainsi que quelques amoureux du XV de France.

















KAZUHIRO NOGI / AFP



: Une copropriétaire de l'immeuble du 65 rue d'Aubagne a été condamnée hier à verser 5 000 euros à sa locataire rescapée de l'effondrement du 5 novembre 2018. L'étudiante réclamait 10 000 euros de provisions ainsi que le paiement des trois premiers mois de loyer de son nouvel appartement, explique France 3 Provence Alpes-Côte-d'Azur.

: Le pays de Galles affronte ce matin la Nouvelle-Zélande dans la petite finale de la Coupe du monde. Les deux sélectionneurs, Warren Gatland et Steve Hansen, quitteront leur long et fructueux mandat après cette rencontre. Le XV du Poireau vise sa première victoire contre les All Blacks depuis 1953.







ODD ANDERSEN / AFP



: Après Netflix, Prime Video, OCS et avant Disney+, c'est au tour d'Apple de se joindre à la longue liste des plateformes proposant un service de SVoD (vidéo à la demande sur abonnement) en lançant aujourd'hui Apple TV+. Pour se démarquer de ses concurrents, la marque a la pomme a l'ambition de ne proposer que des contenus exclusifs. J'ai pu visionner les premiers épisodes de quatre séries originales, The Morning Show, See (en photo), Dickson et For All Mankind, et voici mes premières impressions.







APPLETV+



: En effet, @anonyme, la piste terroriste n'est plus privilégiée dans l'enquête sur l'attaque de la préfecture de police de Paris. Selon les informations de France Inter, l'audition de l'épouse de l'assaillant et les différents éléments recueillis font pencher pour "un délire mystique et suicidaire", sur fond de frustration professionnelle, aggravée par son handicap de surdité. Je vous propose de lire notre article paru avant-hier.

: Bonjour franceinfo, j’aimerais bien savoir pourquoi l’info qui concerne l’attaque de la préfecture de Paris, comme quoi rien ne détermine que ce soit un attentat, n’est pas plus mise en avant, c’est une information capitale je pense et là, silence radio. C’est surprenant...

: Le tome 2 de New Cherbourg Stories vient de sortir et transforme, une fois encore, la ville de la Manche en décor de bande-dessinée. Dans le ventre de Lala Bama, raconte de nouvelles aventures normandes signées du dessinateur Romuald Reutimann et du scénariste Pierre Gabus.







<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> FRANCE 3

: Bonjour @anonyme. Le gouvernement conservateur chilien s'est réuni hier avec l'opposition pour tenter de trouver une sortie consensuelle à la crise sociale. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gonzalo Blumel, a annoncé que le gouvernement était prêt à réviser un projet de loi de réforme fiscale déjà envoyé au Parlement. Mais des milliers de Chiliens ont de nouveau afflué vers la plaza Italia, l'épicentre des manifestations à Santiago.













MARTIN BERNETTI / AFP

: Bonjour ! Des nouvelles du mouvement social au Chili ? Merci

: Nous sommes le 1er novembre et c'est l'occasion d'une petite plongée dans les archives du cinéma. En effet, voici comment le film culte Blade Runner (1982) imaginait le mois de novembre 2019.

: Certains cimetières de la région sont de véritables musées à ciel ouvert, témoins de l'évolution de l'art funéraire. En ce jour de la Toussaint, nos confrères de France 3 Hauts-de-France ont listé 25 tombes insolites ou historiques dans le Nord et le Pas-de-Calais.





: "En gros ça fait 100% de perdants (...). Mais quand on tape sur les plus fragiles, ce n'est pas ce qui fait le plus réagir. Et j'en suis presque malade. Ma colère sur ce sujet n'est pas feinte, je viens d'un secteur professionnel qui aide les demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. Je suis indigné parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer."



Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est l'invité de franceinfo ce matin. Ancien salarié d'une association d'insertion à l'emploi de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), il dénonce la réforme de l'assurance-chômage qui entre en vigueur aujourd'hui.





: Dans le métier, tout le monde l'appelle "monsieur Raoul". Raoul Jaafari, de son vrai nom, est particulièrement mobilisé le jour de la Toussaint. Et pour cause, il est "marbrier-funéraire" au cimetière du Père-Lachaise. Voilà 46 ans qu'il est est chargé d'entretenir une bonne partie des sépultures dans le célèbre cimetière parisien et plusieurs autres cimetières franciliens. Franceinfo l'a rencontré.







MATHIEU LETRANCHANT

: Les événements musicaux attirent un nombre croissant de spectateurs. Quelque 41% des Français interrogés vont au moins une fois par an à un concert, soit 11% de plus qu'il y a cinq ans. Cette étude révélée par Europe 1 a été réalisée par Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variété.

: Donald Trump a décidé de déménager de New York à la Floride pour des raisons fiscales. "J'adore New York, et les New-Yorkais, et ce sera toujours le cas, mais malheureusement, en dépit des millions que je paie en impôts à la municipalité, aux collectivités locales et à l'Etat chaque année, j'ai été très mal traité par les élus à la fois de la ville et de l'Etat", a-t-il déploré.

: C'est le boom des obsèques alternatives ou écolos. L'utilisation de cercueils en carton, par exemple, est en augmentation. "Des obsèques plus simples, ce sont aussi des obsèques moins onéreuses", explique à franceinfo Michel Kawnik, président de l’Association française d’information funéraire.







MAXPPP

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Le gouvernement a en effet édicté de nouvelles règles concernant l'assurance-chômage. Franceinfo fait le point sur ce qui change pour les demandeurs d'emploi.



Les grèves vont-elles perturber le trafic à la veille du week-end de la Toussaint ? Jusqu'à dimanche, huit trains sur dix circuleront sur l'axe Atlantique. Franceinfo un point sur la situation dans cet article.





La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a approuvé la tenue d'auditions publiques dans l'enquête parlementaire qui vise le président Donald Trump. Voici ce que change concrètement ce vote.



Des rescapés des attentats du 13-Novembre, 44 au total, lancent dans Le Parisien un appel pour défendre les Kurdes de Syrie. Les auteurs de l'appel se disent "indignés par la passivité de la France et de la communauté internationale".



• L'Académie française a ouvert hier la saison des prix littéraires en décernant son Grand prix du roman à Laurent Binet pour Civilizations (éd. Grasset).



: Au moins cinq personnes ont été blessées lors d'une fusillade dans un bar des quartiers nord de Marseille, rapporte France Bleu Provence. L'une des victimes a été gravement blessée. La personne qui a ouvert le feu est en fuite.

: Aucun syndicat n'encadrant le mouvement, il est plus difficile de savoir si les grévistes parlent vraiment d'une seule voix. Leur dernier communiqué ne demande en tout cas pas le paiement des jours de grève, mais que ceux-ci ne soient plus considérés comme des absences irrégulières, les exposant à des sanctions disciplinaires. Il réclame aussi une prime exceptionnelle, non pour la reprise du travail, mais pour compenser leurs conditions de travail.







MAXPPP

: D'après la direction de la SNCF, les grévistes du Technicentre de Châtillon veulent le paiement de leurs jours de grève et le versement d'une prime de 3 000 euros en échange d'une reprise du travail.

: Bonjour @Narbe56 et @cahal, vous faites référence aux revendications des grévistes du Technicentre de Châtillon, près de Paris. Le débrayage dure depuis plus de dix jours et entraîne d'importantes perturbations. Mais selon qu'on écoute la direction ou les grévistes, les motifs de la grève ne sont pas les mêmes, comme nous vous l'expliquons dans cet article.







MAXPPP

: Bonjour. Est-il exact que les cheminots perçoivent une prime de reprise du travail après une grève ?

: J'ai entendu dire que la direction avait abandonné la raison pour laquelle le centre de maintenance SNCF faisait grève et que la seule raison pour laquelle ils continuent est que les grévistes veulent se faire payer les jours de grève.

: "L'idée [du Mois sans tabac] a émergé en Grande-Bretagne et a été adoptée en France il y a quatre ans. L'intérêt c'est de ne pas se sentir seul, de se sentir épaulé, dans une démarche commune. On se sent plus soutenu et cela permet de mieux gérer le sentiment de culpabilité qu'a le fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer."



Le cardiologue Daniel Thomas, vice-président de l’Alliance contre le tabac, a expliqué sur franceinfo l'intérêt du Mois sans tabac, dont la quatrième édition débute aujourd'hui en France.



: La crise est toujours vive en Haïti. Depuis le début de la contestation contre le président Jovenel Moïse, des barricades sont dressées sur les principaux axes du pays et provoquent des difficultés d'approvisionnement. L'une des conséquences ? Il n'y a plus de nourriture dans deux prisons et "il y a des risques que des prisonniers meurent de faim", selon le Réseau national de défense des droits humains.

: "Cette mesure va faire baisser le taux de chômage puisque moins de demandeurs d'emploi seront comptabilisés. Mais beaucoup devront se tourner vers le RSA pour vivre. C’est une politique à l’allemande sans le dire : on transfère le chômage vers la pauvreté."



A partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé six mois sur les 24 derniers mois, au lieu de quatre mois sur 28 pour ouvrir ses droits à l'assurance-chômage. Pierre-Edouard Magnan, président du mouvement national des précaires et des chômeurs (MNPC), fait part de ses inquiétudes.

: Une "tuerie". Une "punition". Depuis des semaines, le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, alerte l'exécutif sur les conséquences de la réforme de l'assurance-chômage. Le gouvernement a en effet édicté de nouvelles règles qui, à quelques exceptions près, vont réduire les droits des demandeurs d'emploi. Passage en revue des mesures et de leur impact, selon votre situation.







PASCAL GUYOT / AFP



: Une octogénaire et son compagnon septuagénaire sont morts hier soir à Périgueux, dans un vraisemblable féminicide suivi d'un suicide, après que l'homme armé se soit retranché dans son appartement. Ce dernier s'est suicidé après un assaut du Raid peu avant 22 heures, selon les informations de France Bleu Périgord et France 3 Périgord, Sur place, sa compagne a été retrouvée morte avec des blessures par arme à feu.

: Ils seront opposés demain en finale de la Coupe du monde de rugby. Les Sud-Africains Cheslin Kolbe (en photo) et Pieter-Steph Du Toit d'une part, et l'Anglais Tom Curry d'autre part, figurent parmi les nommés pour le prix de meilleur joueur de l'année 2019. Les autres joueurs retenus par World Rugby sont le capitaine gallois Alun Wyn Jones, le troisième ligne néo-zélandais Ardie Savea et le talonneur américain Joe Taufete'e.











DAISUKE TOMITA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN / AFP

: C'est l'une des principales revendications des manifestants. La Chine a annoncé qu'elle allait "améliorer" le processus de désignation du chef de l'exécutif de Hong Kong "pour préserver la sécurité nationale". En revanche, le haut responsable gouvernemental qui a pris la parole n'a livré aucun autre détail. Il faudra donc patienter.





: Le président brésilien Jair Bolsonaro a mis fin à l'abonnement des organes gouvernementaux au quotidien Folha de S.Paulo. Le président brésilien poursuit donc sa confrontation directe avec les plus grands médias du pays, comme la télévision Globo ou la revue Veja. "Qui veut lire la Folha n'a qu'à passer à la gare routière de Brasilia et l'acheter", a-t-il déclaré lors de sa vidéo hebdomadaire diffusée sur Facebook.

: Etes-vous prêt à relever le défi ? C'est le début aujourd'hui du mois sans tabac. Ce défi collectif "propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant un mois avec le soutien de leurs proches", précise le site de l'événement, et une application mobile gratuite est disponible pour vous accompagner. Quelque 150 000 personnes se sont déjà inscrites, selon les organisateurs, et on leur souhaite évidemment beaucoup de succès.