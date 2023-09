Coupe du monde de rugby : l'Irlande face à la puissance tongienne, les Gallois pour se rassurer un peu plus... Les matchs au programme de samedi

Le deuxième week-end de la Coupe du monde 2023 pourrait permettre aux numéros un mondiaux irlandais d'enregistrer une deuxième victoire, face aux Tonga, samedi.

Temps de lecture : 2 min

L'Irlande va-t-elle confirmer son statut de numéro 1 mondial et de favori pour conquérir son premier titre planétaire ? Après sa balade irlandaise contre les Roumains (82-8), les coéquipiers de Johnny Sexton n'auront sans doute pas le même type d'amusement, samedi 16 septembre, en affronter les Tonga. Ce ne sera pas le seul match intéressant à suivre.

15 heures : Samoa - Chili (M6)

Après avoir bien résisté un temps au Japon la semaine dernière, le Chili voit un deuxième gros morceau se profiler. Après avoir disputé le premier match de leur histoire dans une Coupe du monde, les Sud-Américains défient un habitué : les Samoa. Ces derniers se lancent dans la compétition forts d'un dernier match de préparation encourageant contre les Irlandais (défaite 17-13) et de cinq joueurs issus du Top 14 : Duncan Paia'aua, UJ Seuteni, Tumua Manu, Fritz Lee et Seilala Lam. Quarts de finaliste en 1991 et 1995, les Samoans rêvent de se sortir de cette poule D où se trouvent également Argentins et Anglais.

17h45 : pays de Galles - Portugal (M6)

Il s'en est fallu de très peu que les Gallois ratent leur entrée dans la compétition. Un dernier ballon caviardé par les Fidjiens a suffi à faire le bonheur de l'équipe de Warren Gatland qui, pour ce deuxième match, a décidé de procéder à 13 changements. Avant-dernier des deux ultimes Tournois des six nations, le XV du Poireau veut emmagasiner une confiance perdue depuis deux ans. Le Portugal ne représente pas le même danger que les joueurs du Pacifique. Qualifiés pour cette édition 2023 après la disqualification de l'Espagne, les Portugais jouent leur premier match pour la deuxième Coupe du monde de leur histoire. La formation de Patrice Lagisquet, ancien entraîneur adjoint du XV de France sous Philippe Saint-André, rêve de réaliser la première surprise du tournoi.

21 heures : Irlande - Tonga (TF1)

Si les Roumains n'ont pas existé le week-end dernier face aux Irlandais, les Tongiens vont essayer de livrer un vrai combat pour leur entrée dans la Coupe du monde. La dimension physique, voilà bien le test que vont passer les hommes d'Andy Farrell, qui a prévenu : "Nous devons passer un niveau dans ce domaine, car nous savons que les Tonga veulent en profiter pour lancer leur compétition de la meilleure des manières". Pour relever le défi, il a donc fait confiance à son habituelle et expérimentée charnière Conor Murray-Johnny Sexton. Les Tonga peuvent s'appuyer sur le retour au pays de quatre anciens All Blacks, grâce au nouveau règlement de World Rugby qui leur permet de jouer pour leur pays d'origine : l'arrière Charles Piutau, le centre Malakai Fekitoa, le demi de mêlée Augustine Pulu et le troisième ligne Vaea Fifita. Avec une première ligne qui frôle les 400 kg, les hommes du Pacifique ont les moyens de réaliser un exploit. Comme en 2011, où ils avaient battu la France en phase de groupes.