Coupe du monde de rugby : l'énorme choc Afrique du Sud-Irlande, l'Angleterre pour enfoncer le clou... Les matchs au programme samedi

Après le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, le duel entre Irlandais et Sud-Africains représente une autre "finale avant l'heure", samedi.

Temps de lecture : 2 min

C'est sans doute ce qui se fait de mieux dans le rugby actuel. Avec cette affiche entre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et l'Irlande, actuelle numéro un mondiale, ce sont deux prétendants à la couronne planétaire qui s'affrontent, samedi 23 septembre au Stade de France (21 heures). Un premier duel dans l'histoire de la Coupe du monde entre ces deux nations majeures. Avant cette affiche, deux autres rencontres comporteront un bel intérêt dans cette journée.

14 heures : Géorgie - Portugal (M6)

Une semaine après avoir offert une belle résistance au pays de Galles (vaincus finalement 28-8), les Portugais se voient proposer un défi plus à leur portée, mais néanmoins majeur. Car pour le deuxième match de leur seconde Coupe du monde, dans cette poule C, les joueurs de Patrice Lagisquet affrontent la Géorgie et ses hommes rompus aux matchs de haut niveau et qui ont mis du temps avant de plier contre l'Australie (35-15). "Je m'attends à un grand combat, une rude bataille", a prévenu le technicien français. Pour leur sixième Mondial consécutif, les Géorgiens, qui ont gagné au moins un match sur les quatre dernières éditions, vont tenter d'imposer leur puissance, et notamment celle de leur pack.

17h45 : Angleterre - Chili (M6)

Dans une poule D extrêmement ouverte, les Anglais ont une énorme carte à jouer. Après deux succès, contre l'Argentine et le Japon, les hommes de Steve Borthwick ont l'occasion de creuser un écart qui serait presque définitif. Pour y parvenir, ils retrouvent leur leader, Owen Farrell, qui a purgé ses deux matchs de suspension après un plaquage dangereux en match de préparation. Un atout de plus qui permet à George Ford de se reposer, tout comme la plupart des titulaires. Les Chiliens, malgré leur vaillance, sont toujours en quête d'un premier succès lors de leur première Coupe du monde. Ce XV de la Rose "bis" n'est pas prêt à se transformer en première victime.

21 heures : Afrique du Sud - Irlande (TF1)

L'équipe championne du monde en titre face à l'équipe numéro un mondiale, qu'y a-t-il de mieux ? C'est l'affiche proposée samedi avec des Sud-Africains bien décidés à conquérir un quatrième sacre mondial et des Irlandais qui aspirent à disputer enfin une demi-finale de Coupe du monde, et même soulever le trophée Webb-Ellis. Un combat de titans au programme pour pratiquement assurer la première place de cette poule B, qui aura la "malchance" de croiser en quarts de finale avec la poule A de la France et de la Nouvelle-Zélande. "Ce n'est pas une victoire obligatoire, ce n'est pas un match couperet, mais c'est assez important pour les deux équipes, disons-le comme ça", a résumé le sélectionneur anglais de l'Irlande Andy Farrell. En jeu : du prestige, mais surtout de la confiance et un moyen de marquer tous les esprits.