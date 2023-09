Coupe du monde de rugby : "Je ne pense pas qu'on puisse voir Antoine Dupont contre l'Italie", assure le manager santé du XV de France

En conférence de presse, jeudi, Bruno Boussagol a précisé qu'Antoine Dupont avait "le moral" et était "confiant", six jours après son opération.

Les nouvelles à propos de l'état de santé d'Antoine Dupont continuent de tomber au compte-gouttes, et elles sont "très rassurantes", selon le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, qui a fait le point sur la situation du capitaine tricolore, jeudi 28 septembre, six jours après l'opération de sa fracture maxillo-zygomatique subie contre la Namibie. Il précise qu'Antoine Dupont "va du mieux possible. [...] Son œdème s’est résorbé. Il a des douleurs qui sont en lien avec le choc frontal, mais qui n’ont rien à voir avec le post-opératoire. Il évolue très favorablement."

Après son opération, Antoine Dupont a "manifesté son désir de rester au repos". Six jours après, il "a le moral et est plutôt confiant". Avant de revenir à l'entraînement, il doit obtenir "le feu vert du chirurgien" et celui du "protocole commotion HIA 3". "C’est une visite post chirurgie pour évaluer sa progression et pour donner les premières consignes. En fonction des consignes du chirurgien, on attend son retour qui, on l’espère, sera programmé assez rapidement avec une orientation", complète Bruno Boussagol.

Une présence peu probable contre l'Italie

En ce qui concerne de possibles lésions liées à une commotion, "la priorité, c'était sa fracture, on n'a pas pu évaluer sa commotion dans un premier temps. D'où le contrôle neurologique pour voir si Antoine est apte ou pas. Il n'a jamais décrit de complications liées à une commotion. C'est encourageant. On espère donc son retour assez vite", a assuré Bruno Boussagol, précisant que ce retour serait forcément "progressif". "Quand on a un choc comme ça, forcément on a des lésions secondaires, donc on va avoir un travail spécifique à faire sur son articulation de la mâchoire ; il y a un travail spécifique d’accompagnement en rééducation."

Le demi de mêlée tricolore ne devrait pas être présent pour le dernier match de poule contre l'Italie, le 6 octobre, selon le kinésithérapeute. "Je ne pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie, j'en suis convaincu." Pour le quart de finale, c'est encore trop tôt pour se prononcer. "On ne se projette pas au-delà de la semaine prochaine. Pour le quart de finale ? On ne peut pas encore se poser cette question. Il y a tellement de choses à valider", a-t-il expliqué.

La solution pourrait-elle être de le faire jouer avec un masque ? "La question ne se pose pas", selon le manager santé des Bleus, avant de développer : "Ce n'est pas le bon timing. On n'a pas encore abordé le sujet avec Antoine. Je n'y suis pas forcément favorable mais si Antoine nous sollicite, on étudiera la question."