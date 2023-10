Coupe du monde de rugby : France-Italie, Irlande-Ecosse, Argentine-Japon... Les enjeux de la dernière journée groupe par groupe

Tout reste à faire dans les quatre groupes pour compléter le tableau des quarts de finale du Mondial en France.

Des surprises, quelques déceptions et du spectacle : la Coupe du monde de rugby est à la hauteur des espérances. La dernière journée de la phase de poules a tout pour être dans la même lignée. Seules deux équipes ont déjà composté leur billet pour les quarts de finale (Angleterre et pays de Galles), laissant l'enjeu encore entier. Entre le jeudi 5 et le dimanche 8 octobre, trois affiches font même figure de huitièmes de finale informels, dont les résultats décideront des deux qualifiés dans chaque poule. Le point complet.

Groupe A : les Bleus en position idéale, mais…

Trois matchs, trois victoires, le XV de France pouvait difficilement espérer mieux dans son début de Coupe du monde, tout du moins sur un plan comptable puisqu'elle a dû composer avec la blessure d'Antoine Dupont. Mais les hommes de Fabien Galthié ne sont pas encore à l'abri. Faute d'avoir su glaner le bonus en ouverture lors du succès historique contre la Nouvelle-Zélande, mais surtout contre l'Uruguay lors du deuxième match, les Bleus doivent encore assurer l'essentiel contre l'Italie vendredi (21h).

Une victoire, comme lors de leurs 13 derniers affrontements avec les voisins de la Botte, et ils seront assurés de terminer en tête. Une défaite obligerait en revanche à sortir les calculatrices. Un, voire deux bonus pourraient suffire à se qualifier, en fonction notamment d'un éventuel nombre d'essais inscrits par la formation transalpine.

Le dernier Italie-France en date doit inciter à la prudence et au sérieux, après une victoire étriquée à Rome le 5 février lors du Tournoi des six nations (24-29). La Nouvelle-Zélande est également en ballottage favorable, avant de faire face à l'Uruguay. En cas de défaite sans bonus face à la Squadra Azzurra et de victoire néo-zélandaise dans l'autre match, les Bleus seraient carrément éliminés.

Groupe B : l'Ecosse prête à renverser le favori irlandais ?

Ce serait l'un des gros coups de l'histoire de la Coupe du monde. L'Ecosse doit réaliser un exploit monumental face à l'Irlande pour espérer voir la suite de la compétition. Face à elle samedi (21h00), le XV du Trèfle a son destin entre ses mains. Après leur victoire contre l'autre ogre du groupe, l'Afrique du Sud, les Irlandais ont une allure de principal prétendant au sacre mondial.

Reste à ne pas tout gâcher contre un de ses adversaires les plus récurrents, mais aussi une de ses victimes préférées ces dernières années. Les Ecossais n'ont plus gagné ce duel depuis 2017, leur seule victoire lors de la décennie passée. Il leur faudra également éviter de concéder le bonus défensif aux Irlandais, qui leur serait fatal.

En cas de victoire du XV du Chardon avec un bonus pour les deux équipes, l'Irlande et l'Ecosse termineraient à 15 points, comme l'Afrique du Sud. Dans ce cas de figure, ce serait l'équipe avec la meilleure différence de points de match qui terminerait première. Le deuxième qualifié serait le vainqueur de la confrontation directe entre les deux équipes restantes.

Groupe C : les Fidji y sont presque, l'Australie attend un miracle

Vraie désillusion de la compétition, l'Australie n'a plus qu'un espoir infime pour se qualifier. Après leur victoire sans briller face au Portugal, les Wallabies en ont fini de leur phase de groupes et vont devoir attendre fébrilement le résultat des Fidji, dimanche (21h00), en clôture de cette première phase de la compétition. Les Insulaires n'ont besoin que d'un petit point contre le Portugal, qui n'a jamais gagné de rencontre en Coupe du monde, pour valider leur qualification en compagnie du pays de Galles.

Groupe D : Japon - Argentine, malheur au vaincu

C'est le duel le plus direct possible pour obtenir sa place en quarts de finale. Après leurs trois premiers matchs, le Japon et l'Argentine comptent un bilan quasi parfaitement identique : neuf points, deux victoires, une défaite, et un bonus offensif.

La donne est limpide : le vainqueur fera face au pays de Galles en quarts, puisque l'Angleterre est déjà assurée de terminer première. Les Pumas ont le bénéfice provisoire de la différence de points (+46 à +14), en cas d'éventuel match nul, et débuteront le match à la deuxième place.