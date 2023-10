​Coupe du monde de rugby : après la large victoire de l'Irlande face à l'Ecosse, la France affrontera l'Afrique du Sud en quarts de finale

Le XV du Trèfle a largement battu le XV du Chardon, samedi soir au Stade de France, et verrouillé la première place de son groupe. Ce sont donc les Springboks, deuxièmes, qui affronteront les Bleus en quarts de finale.

Temps de lecture : 2 min

Il n'y aura pas à attendre plus longtemps pour les Bleus. A la suite de la promenade de l'Irlande face à l'Ecosse (36-14), samedi 7 octobre, le XV de France est assuré de retrouver l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde dimanche prochain, au Stade de France. Un énorme combat physique attend les hommes de Fabien Galthié, qui s'étaient imposés de justesse (30-26) lors de la dernière opposition entre les deux équipes, il y a un peu moins d'un an.

En terminant premier de son groupe, le XV de France a évité un affrontement face à l'Irlande, intraitable face aux Ecossais. Dans un Stade de France acquis à la cause irlandaise, le XV du Chardon a tenté de jouer - refusant de prendre les points au pied - pour faire plier la défense du XV du Trèfle, mais la ligne verte était infranchissable en première période. En témoigne cette séquence de 18 phases de jeu, lors de laquelle les Ecossais n'ont cessé de perdre mètre après mètre balle en main (14e minute). Un rude combat où l'Ecosse a laissé des forces, et des plumes, avec les sorties précoces de l'arrière Blair Kinghorn (8e minute) et du capitaine Jamie Ritchie (20e minute).

L'Irlande a rendez-vous avec les All Blacks

Au contraire, la première nation mondiale a fait preuve de pragmatisme et d'efficacité lors des 40 premières minutes. Chaque incursion irlandaise a fait mouche face à une défense bleue dépassée. Un essai en coin de James Lowe dès la 2e minute (5-0) pour lancer les hostilités, trois supplémentaires (doublé d'Hugo Keenan, essai en force d'Iain Henderson) pour plier l'affaire avant de rentrer au vestiaire (26-0), les Verts n'ont pas perdu de temps pour s'assurer la première place de leur groupe.



Le début de second acte a mis fin à tout suspense, avec le carton jaune reçu par Ollie Smith pour un croche-pied sur Jonathan Sexton (43e minute), immédiatement sanctionné par un cinquième essai irlandais, inscrit par le talonneur Dan Sheehan (31-0, 44e minute). Le public vert peut chanter. Et le sélectionneur, Andy Farrell, peut commencer son coaching pour préserver ses troupes avant le rendez-vous face aux All Blacks samedi prochain. Les Bleus ne pourront croiser la route des Irlandais qu'en finale ; seulement si les deux nations dominantes du rugby mondial ces derniers mois franchissent les deux marches restantes jusqu'au grand rendez-vous du 28 octobre.