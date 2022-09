Coupe du monde de rugby 2023 : dates, tarifs, procédure... Tout ce qu'il faut savoir sur l'ouverture de la billetterie à l'unité

A un an de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre, les fans du ballon ovale vont voir l'événement se concrétiser. Après deux premières sessions en 2021, avec notamment la vente de packs par ville ou par équipe, le temps est venu des tickets à l'unité pour l'ensemble des matchs de la compétition, mardi 13 septembre. Voici ce qu'il faut savoir pour se procurer des places.

Quand est accessible le site de billetterie ?

La billetterie à l’unité est ouverte mardi 13 septembre à 18h aux membres de la Famille 2023. Il s'agit d'une "pré-vente de 24h réservée aux membres de la Famille 2023 (...), inscriptions ouvertes jusqu’au jour même, sur le site officiel. Pour le grand public, rendez-vous le jeudi 15 septembre à 18h", écrit le site officiel du Mondial.

Quelle est la procédure d'achat ?

Lors de cette vente, il sera possible d'acquérir ses billets pour l'ensemble des 48 matchs de la compétition, du match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande à la finale du 28 octobre 2023 au Stade de France. Et "chaque acheteur pourra acquérir six billets au maximum, dont quatre au maximum pour un même match de phase finale", précise encore le communiqué officiel.

Il ne sera possible d'acheter ses billets que sur un seul site de vente en ligne : tickets.rugbyworldcup.com. Seuls les billets achetés via cette plateforme officielle permettront l’accès au stade, rappellent les organisateurs. Le principe du "premier arrivé, premier servi" sera la règle.

Quels sont les prix des billets ?

Pour l'édition 2023 de la Coupe du monde, plus de "200 000 billets seront disponibles à la vente", annoncent les organisateurs. Les premiers prix débuteront à 10 € pour les matchs de poules et dès 40 € pour les phases finales. La place la plus chère, lors de la phase de poules, atteindra les 550 euros (catégorie 1 pour le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande), et pour la finale, cela montera à 950 euros (catégorie 1). Quatre catégories seront disponibles à l'achat. Le détail des tarifs est disponible sur le site officiel.