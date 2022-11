Rugby : l'Angleterre arrache le nul face à la Nouvelle-Zélande, la Géorgie écrit l'histoire en renversant le pays de Galles... Ce qu'il faut retenir des test-matchs du jour

La nouvelle journée de la Coupe d'automne des nations a connu des scénarios renversants, que ce soit à Twickenham, Cardiff ou même Murrayfield, samedi.

Des affiches alléchantes étaient au programme, samedi 19 novembre, dans le rugby international avec en point d'orgue, le choc entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, terminé sur un match nul renversant (25-25). Plus tôt dans la journée, la Géorgie avait écrit l'histoire de sa sélection, tandis que l'Argentine a perdu la tête à Murrayfield contre l'Ecosse.

L'Angleterre égalise sur le fil face aux All Blacks

Twickenham a grondé deux fois. Avant le coup d'envoi lorsque le haka de la Nouvelle-Zélande a été hué, puis au coup de sifflet final, après le dégagement en touche de Marcus Smith. L'Angleterre pouvait s'offrir une balle de match, mais son ouvreur a décidé qu'un match nul (25-25) était suffisant pour le XV de la Rose, au grand dam du public londonien.

Pourtant, les hommes d'Eddie Jones sont revenus de loin dans cette partie attaquée pied au plancher par les All Blacks. Ils menaient déjà 14-0 après dix minutes de jeu et 25-6 à l'entame des dix dernières minutes du match. Moment choisi par l'Angleterre pour opérer une remontée fantastique conclue par Will Stuart, auteur de deux essais et de la transformation de l'égalisation juste avant la sirène.

La Géorgie surprend le pays de Galles

"Nous ne sommes pas champions du monde, mais nous avons écrit l'histoire." Au micro de Prime Vidéo, le capitaine géorgien Merab Sharikadze a résumé l'état d'esprit des Lelos (le surnom de la sélection de Géorgie) après leur exploit du jour. Samedi, ils ont tout simplement battu le pays de Galles pour la première fois de leur histoire (13-12). A Cardiff, rien que ça.

Les Géorgiens ont remonté neuf points de déficit à la pause et se sont imposés grâce à une pénalité de Luka Matkava à deux minutes de la fin de la rencontre. "C'est incroyable. C'est la deuxième fois cette saison qu'on bat une équipe de première catégorie (les six sélections du Tournoi des six nations et les quatre du Rugby championship) après l'Italie (en juillet dernier)", a poursuivi Merab Sharikadze.

L'Argentine plombée par une pluie de cartons

Trois cartons jaunes et une expulsion : voici le catastrophique décompte de l'indiscipline des Argentins en Ecosse, samedi. Au cœur de la deuxième période, l'Argentine a même joué à douze lorsque les deux cartons jaunes successifs infligés à Matias Alemanno et Tomas Lavanini se sont ajoutés à l'expulsion précoce de Marcos Kremer (22e). L'infériorité numérique argentine a coûté trop cher face à l'Ecosse qui a aussi reçu deux cartons jaunes en fin de match. Avec huit essais au compteur, le XV du Chardon a régalé (52-29), tout comme l'Afrique du Sud (63-21) contre l'Italie qui a, un temps, fait trembler les Boks, en début d'après-midi.