A domicile, les Perpignanais se sont inclinés 32-23 face aux Anglais, dimanche. Leur quatrième revers en autant de matchs dans la compétition.

C'est une sortie par la petite porte pour les joueurs de l'USAP. Battus par Newcastle à domicile 32-23, dimanche 21 janvier, les Perpignanais quittent la Challenge Cup avec zéro point au compteur et quatre défaites en autant de matchs.

Pourtant, face aux Anglais de Newcastle, les Catalans, dont le groupe était remanié et rajeuni, ont eu l'occasion de faire la course en tête. Dominateurs en première période, les Rouge et Jaune ont rejoint les vestiaires avec quatre points d'avance sur leur adversaire (13-9), grâce aux essais de Maxim Granell (25e) et Lucas Dubois (36e). Avant de plier dans le second acte face à Hugh O'Sullivan (54e) et Ben Redshaw (66e).

Avec ce nouveau revers, les Catalans ont vu les portes des huitièmes de finale se refermer, tout comme Oyonnax, dernier du groupe 1, malgré sa victoire face aux Cheetahs (28-27), samedi. En revanche, l'aventure continue pour Montpellier, pourtant défait par Trévise (27-19) et Castres, battu par Gloucester (35-5), samedi. Vainqueur du Black Lion géorgien 36-3, Clermont a également décroché son ticket pour les huitièmes, tout comme Pau qui s'est imposé face au Zèbre de Parme (28-27), samedi.