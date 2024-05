Les partenaires d'Antoine Dupont vont tenter de retrouver la finale de la compétition, dimanche, après deux échecs dans le dernier carré.

C'est en habitué que le Stade toulousain prépare sa demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins, prévue dimanche 5 mai (à 16 heures sur France 2 et france.tv). En quête d'une sixième étoile européenne et présents dans un dernier carré pour la dixième fois depuis la saison 2018-2019 (six en Coupe d'Europe, quatre en Top 14), les Haut-Garonnais rêvent de rallier la finale à Londres. "On pense plus aux deux dernières demi-finales perdues avec beaucoup de déception, c'est cela qui nous nourrit", assure le capitaine Antoine Dupont au micro de Tout Le Sport.

Pour l'occasion, ses partenaires ont investi le Stadium, antre habituel du Toulouse FC, et ils ont obtenu un jour de récupération supplémentaire. Ce ne sera pas de trop. Face à eux, se dressent des Anglais certes inexpérimentés à ce niveau de la compétition, mais qui ont éliminé Bordeaux-Bègles d'un point au tour précédent. Cela promet une opposition de titans.