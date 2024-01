Champions Cup : Toulon éliminé sans gloire de la compétition après sa large défaite à Glasgow

Le RCT ne se sera jamais vraiment remis de sa défaite initiale contre Exeter (18-19), concédée à la dernière seconde de la rencontre alors qu'il menait 18-5 à la mi-temps. Face à Glasgow, le club varois a subi, vendredi 19 janvier, une quatrième défaite de rang (29-5) en Champions Cup, et se retrouve donc éliminé de la compétition.

Venu avec de bonnes intentions, le RCT a tenté d'apporter le danger offensivement, mais n'a pas réussi à faire craquer la défense écossaise lors des 40 premières minutes. A l'inverse, les Warriors ont profité des largesses défensives adverses pour aller deux fois à dam, grâce à Kyle Rowe (21e, 5-0) et Huw Jones (30e, 12-0). Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, le club français a perdu Gabin Villière sur blessure (33e).

Opération portes ouvertes

Bis repetita après la pause, où la journée portes ouvertes en défense - en plus d'un secteur de la touche défaillant - a permis à Glasgow d'aller chercher le point de bonus offensif grâce à trois nouveaux essais de Josh McKay (19-5, 59e), Huw Jones (24-5, 63e) et Kyle Rowe (29-5, 80e+2). Maigre consolation, Gaël Dréan a inscrit son premier essai dans la compétition (12-5, 47e) pour le RCT. Largement insuffisant pour aller plus loin en Champions Cup. Les Warriors, quant à eux, verront les huitièmes de finale, avec deux succès en quatre rencontres, contre les deux clubs français de la poule (Bayonne et le RCT).