Champions Cup : "On est la capitale du rugby", s'enthousiasme le maire de Toulouse "très admiratif" après le sacre européen du Stade toulousain

"On est la capitale du rugby", a réagi dimanche 26 mai sur franceinfo le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (DVD), au lendemain de la victoire du Stade toulousain face au Leinster (22-31) à Londres. "Désormais six fois champion d’Europe", Toulouse conforte son titre de club le plus titré de l'histoire de la compétition. "C'est un motif de très grande fierté", a révélé le maire de la ville qui était samedi dans les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour assister au sacre des Toulousains.

"Je suis très admiratif vis-à-vis de cette équipe, vis-à-vis d'une nouvelle génération qui est arrivée", a-t-il lancé. Après avoir décroché la 6e Coupe d'Europe du club rouge et noir, les joueurs viendront présenter le trophée sur la place du Capitole ce dimanche à 18h00. "Les joueurs viendront en toute simplicité brandir la coupe au balcon du Capitole comme on le fait chaque fois", a expliqué le maire de la ville, précisant que contrairement à d'habitude Antoine Dupont et ses coéquipiers ne paraderont pas sur un char. "Il n'y aura pas de réceptions ni de petits-fours", a-t-il plaisanté.

Le Stade toulousain n'avait initialement pourtant pas prévu de célébrations sur l'emblématique place de la ville rose. "Hier soir (samedi), on a fait la fête de manière très très très limitée", a glissé Jean-Luc Moudenc. Faut-il y voir un signe que les joueurs sont déjà tournés vers les échéances à venir en Top 14 ? "Je suis sûr que les Toulousains sont à l'unisson de cette pensée et de cette espérance", a répondu l'élu toulousain. À deux journées de la fin de la phase régulière du championnat, le Stade toulousain est déjà assuré de terminer à l'une des deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales qui se joueront à Bordeaux les 21 et 22 juin.