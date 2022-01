Champions Cup : les Montpelliérains remportent un match accroché face à Exeter et filent en 8es de finale

Les Anglais ont-il péché par orgueil ou bien été touchés par le relâchement de celui qui est déjà qualifié ? Ou la performance montpelliéraine, bien plus solide que le week-end passé au Leinster, a-t-elle fait la différence ?



Difficile de trancher. Toujours est-il que Montpellier, en glanant son deuxième succès de la compétition face à Exeter, dimanche 23 janvier (37-26), a décroché une qualification inespérée pour les huitièmes de finale de Champions Cup.

Sur courant alternatif

Survoltés en début de rencontre et portés par des avants conquérants, les Montpelliérains ont rapidement répondu à l’essai de Sam Simmonds (0-5, 4e). Les internationaux français d’abord, l’arrière Anthony Bouthier, le deuxième-ligne Paul Willemse, puis le trois-quarts centre Jan Serfontein ont planté trois essais transformés en un quart d’heure (24-5, 30e).

Des plaquages manqués et une interception plus tard, leurs efforts étaient quasiment anéantis. Deux poisons, issus d’une même fratrie, ont particulièrement mis à mal les Héraultais. Le troisième-ligne des Chiefs, Sam Simmonds, auteur d’un triplé, et le demi-d’ouverture Joe Simmonds, par ses transformations, ont inscrit 21 des 26 points de leur équipe.

L'apport précieux du banc

Mais solidaires en défense, les Montpelliérains ont renversé une dernière fois la vapeur grâce à l’entrée de cadres expérimentés. Celles de l’ancien talonneur international Guilhem Guirado ou encore du demi-de-mêlée sud-africain Jacobus Reinach (un essai sur interception) ont apporté un maîtrise précieuse en fin de rencontre. Les Héraultais prennent leur revanche après la défaite salée concédée à l’aller (42-6) et finissent de la meilleure des manières cette phase de groupes.