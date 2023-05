Champions Cup : Leinster-La Rochelle en finale acte II, ce qui a changé chez les géants d'Europe

De nouveau opposés en finale de Coupe d'Europe, le Leinster et La Rochelle ont su combiner renouvellement et stabilité pour à nouveau tutoyer les sommets continentaux. Tenants du titre, les Maritimes veulent réaliser un doublé historique.

Entre La Rochelle et le Leinster, c'est l'histoire d'une rivalité qui dure depuis maintenant trois ans, mais qui tourne toujours dans le même sens. À l'Aviva Stadium de Dublin, samedi 20 mai (17h45), les deux équipes s'affronteront pour la troisième édition consécutive de Champions Cup, la deuxième de suite en finale (une demi-finale en 2021), devant un public pleinement acquis à la cause irlandaise. Si les supporters maritimes répèteront à l'envie l'adage, "jamais deux sans trois", les fans irlandais voudront forcément briser le signe indien face à une équipe qui a définitivement changé de dimension cette saison.

Comme l'an dernier, le Leinster ne sera pas sacré champion dans sa ligue, le United Rugby Championship. Eliminés par leurs rivaux du Munster, les hommes de Leo Cullen se doivent de l'emporter samedi s'ils ne veulent pas terminer une deuxième saison consécutive sans le moindre trophée. Face à Ronan O'Gara, son homologue et ancien coéquipier en sélection, l'entraîneur de la province irlandaise voudra aussi prendre sa revanche, lui qui n'a jamais perdu de finale de coupe d'Europe en tant que joueur avec le Leinster (il en a perdu une avec Leicester), mais déjà deux comme entraîneur.

Pour cela, il devra s'appuyer sur une dynamique positive en coupe d'Europe, rien que des victoires cette année, et sur le fait de n'avoir perdu que trois rencontres depuis la finale de l'an dernier. Si la Rochelle a commencé sa saison plus timidement en championnat, laissant échapper des points à domicile, les Maritimes n'ont jamais paru inhibés en Champions Cup, remportant eux aussi tous leurs matchs dans la compétition. En écartant respectivement Toulouse (41-22) et Exeter (47-28), soit les deux derniers vainqueurs avant l'année dernière, le Leinster et La Rochelle ont montré qu'ils étaient au-dessus de la mêlée lors des grandes échéances et face aux grosses équipes de la compétition.

Du vécu collectif et quelques retouches bien senties

Au rayon des arrivées, la Rochelle a su se renforcer là où elle en avait besoin. Meilleur réalisateur de la compétition (85 points), Antoine Hastoy est venu magnifier un secteur offensif déjà opérationnel. Décisif et capable de coups de génie, le centre samoan Ulupano Seuteni y a ajouté un côté imprévisible. Ces deux recrues sont les deux changements majeurs de la ligne de trois-quarts par rapport à la finale de Marseille. Blessé l'an dernier, Tawera Kerr-Barlow a repris sa place dans le XV de départ aux dépens de Thomas Berjon.

Ulupano Seuteni et Antoine Hastoy célèbrent un essai lors de la demi-finale de Champions Cup, à Bordeaux, le 30 avril 2023. (ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Côté irlandais, on mise plutôt sur la continuité. La composition d'équipe pour la finale de samedi sera presque identique à l'année dernière. Arrivé du Lou, Charlie Ngatai a beau s'être parfaitement intégré, il prendra place sur le banc. Le pack reste inchangé, performance assez remarquable, à l'exception des talonneurs Dan Sheehan et Ronan Kelleher qui échangent leur place, le second cité étant sur le banc cette année. Derrière, en l'absence de Johnny Sexton, c'est Ross Byrne qui sera titulaire au poste d'ouvreur.

Alldritt, van der Flier, duel au sommet

Déjà éblouissants l'an passé, Grégory Alldritt et Josh van der Flier n'ont pas vraiment dérogé à leurs bonnes habitudes cette saison. Le duel entre les deux moteurs de leur pack aura encore lieu, mais certaines choses ont changé. Alldritt et l'équipe de France ont perdu leur titre au Tournoi des 6 nations, au profit des van der Flier et des Irlandais. Lorsqu'ils se sont affrontés en sélection, la puissance dégagée par le joueur du Leinster comparée à la performance en demi-teinte du Gersois ont laissé croire que le bras commençait déjà à pencher d'un côté.

Gregory Alldriit à l'entraînement avant la finale de Champions Cup, à l'Aviva Stadium de Dublin, le 19 mai 2023. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Mais malgré l'enchaînement des rencontres, Alldritt n'avait pas dit son dernier mot. Un mois après l'échec face au XV du Trèfle, ce dernier a largement contribué au succès historique des Bleus contre l'Angleterre à Twickenham, avant de reprendre son habituelle entreprise de démolition sur les terrains. Reste à savoir s'il reprendra le dessus sur l'un de ses rivaux au sommet du rugby mondial.