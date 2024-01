Champions Cup : l'UBB en huitièmes, le festival rochelais, le Racing n'y arrive pas... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Le dénouement est proche. Le troisième et avant-dernier week-end de la phase de poules de cette Champions Cup s'est conclu, dimanche 14 janvier, avec la qualification pour les huitièmes de finale de l'Union Bordeaux-Bègles, large vainqueure des Saracens (55-15). Avant cela, le Racing 92 a connu une nouvelle désillusion sur le terrain de Bath (29-25) tandis que La Rochelle s'est donné les moyens de rêver de voir le tour suivant grâce à son succès sans appel contre Leicester (45-12).

Contrat rempli avec brio pour l'UBB

A l'instar du Stade toulousain la veille, Bordeaux-Bègles a été porté par ses internationaux tricolores pour terrasser les Saracens et acter sa présence en phase éliminatoire. Si Louis Bielle-Biarrey a ouvert la marque côté girondin, ses compatriotes n'ont pas été en reste. Après seulement 35 minutes de jeu, c'est un essai 100% XV de France - aplati par Damian Penaud après une superbe percée de Matthieu Jalibert et deux relais de Maxime Lucu et Yoram Moefana - qui a permis à l'UBB de prendre le bonus.

Avec ce succès conclu sur une foultitude de réalisations (9), les Unionistes récupèrent la première place de la poule A, un temps prise par le LOU, et se positionnent idéalement avant leur dernière rencontre. Pour recevoir à Chaban-Delmas en huitième de finale, ils n'auront besoin que d'un petit point de bonus face aux Blue Bulls samedi prochain.

La Rochelle et l'orgueil du champion

Giflés par le Leinster à domicile puis battus d'un point par les Stormers, les Rochelais étaient dos au mur avant de recevoir Leicester, mais ils n'ont pas tremblé. Vexés, les tenants du titre ont infligé une correction aux Anglais, inscrivant au passage une flopée de sept essais. Dominateurs et appliqués, les Maritimes ont validé le bonus offensif juste après la pause, pour ensuite mieux dérouler. De cette claque, on retiendra notamment la manière, entre l'insolence de même penser à aller aplatir à 13 contre 15 - après deux avertissements reçus par Jonathan Danty et Will Skelton - et l'audace de certaines actions symbolisée par le deuxième essai personnel de Teddy Thomas après 80 mètres en solitaire.

Journée 3 : 2e essai de Teddy Thomas qui traverse le terrain En jouant rapidement un renvoi au 22, Teddy Thomas est parvenu avec l'aide de ses coéquipiers à marquer son deuxième essai de la rencontre. L'ailier a parcouru tout le terrain pour aplatir le ballon dans le camp adverse. - ()

"On ne s'est pas rendu la chose facile en perdant les deux premiers matchs, donc on a commencé notre mission. On va rester calmes, on a fait la moitié du travail, mais il nous reste un match compliqué", a résumé Grégory Alldritt, titulaire pour la première fois en Champions Cup cette saison après sa pause post-Mondial, au micro de France 2. La semaine prochaine, les Rochelais défieront Sale dans une partie aux airs de seizième de finale, puisque le vainqueur sera qualifié pour la suite. Mais le capital confiance devrait être du côté du club français, après avoir passé la barre des 40 points pour la première fois depuis avril dernier.

Troisième défaite de rang pour le Racing

L'horizon des Ciel et Blanc s'assombrit. En dépit d'une belle avance de 14 points à vingt minutes de la fin sur la pelouse de Bath, le Racing a concédé sa troisième défaite de rang dans la compétition. Malgré des performances remarquées de l'ailier Henry Arundell et du demi de mêlée Nolann Le Garrec, auteur de 15 points, les joueurs de Stuart Lancaster, souvent indisciplinés, ont trop souffert en mêlée pour empêcher le retour des Anglais, qui ont tenu après le carton rouge adressé au pilier Alfie Barbeary à la 75e minute.

Comme le fil de la partie, c'est leur destin que les Racingmen ont laissé échapper de leurs mains, dimanche. Ce revers complique sérieusement leur tâche en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale, puisqu'ils devront désormais attendre un mauvais résultat de l'Ulster le week-end prochain, en plus de battre Cardiff. Dans leur malheur, les Franciliens restent tout de même cinquièmes devant leurs futurs adversaires, une place qui les reverserait en Challenge Cup.