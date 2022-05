Lyon aime l'Europe ! Après l'équipe féminine de football, victorieuse en Ligue des champions, un autre club lyonnais a ajouté une ligne à son palmarès européen. Le Lou a remporté, vendredi 27 mai, la Challenge Cup de rugby face au RC Toulon (30-12). Les Lyonnais ont décroché, sur la pelouse du Vélodrome de Marseille, leur premier titre européen, face à un RCT déjà trois fois champion d'Europe (Champions Cup 2013, 2014 et 2015).

Pour la dernière de leur entraîneur Pierre Mignoni, qui rejoindra justement Toulon la saison prochaine, les Lyonnais ont progressivement étouffé leurs adversaires. Le centre international Pierre-Louis Barassi et le demi de mêlée Baptiste Couilloud ont inscrit deux essais pour permettre au Lou de s'imposer. Baptiste Serin et Cheslin Kolbe ont répondu pour Toulon, mais le pied de Leo Berdeu (deux pénalités et deux transformations) ainsi qu'un essai de pénalité avaient donné à Lyon un écart trop conséquent. Revivez les meilleurs moments de la rencontre.