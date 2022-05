DIRECT. Lyon-Toulon : qui remportera son premier titre en Challenge européen ? Suivez la finale

Le LOU et le RCT s'affrontent pour une finale franco-française au stade Vélodrome de Marseille, vendredi.

Comme l'an passé, le Challenge européen n'échappera pas à un club français. Le RC Toulon et Lyon s'affrontent, vendredi 27 mai, en finale pour succéder à Montpellier au palmarès de la petite soeur de la Champions Cup en Europe. Et ce sera une première pour les deux clubs. Si les Varois ont déjà échoué trois fois à repartir avec le trophée sous le bras (en 2010, 2012 et 2020), le club rhodanien n'a lui jamais disputé de finale européenne. Suivez la rencontre en live commenté sur franceinfo: sport.