Challenge Cup : Lyon et Toulon derniers rescapés français

Le LOU et le RCT ont décroché leur qualification pour les quarts de finale de Challenge Cup, après leur victoire à domicile vendredi et samedi.

Ils ne sont plus que deux représentants français engagés en Challenge Cup. Lyon et Toulon ont validé leur billet pour les quarts de finale de la compétition, après leurs victoires respectives contre Worcester (31-17), vendredi 15 avril, et Benetton (36-17), samedi 16 avril. Un rendez-vous que manqueront Castres et Biarritz, battus et éliminés dès les huitièmes.

Face aux Anglais, les Lyonnais n’ont pas tergiversé et inscrit deux essais dans le premier quart d’heure pour se lancer et faire la course en tête. Plombés par un manque de réussite au pied (1/3 sur les transformations), les joueurs de Worcester n’ont jamais pu revenir dans la partie. Un essai de Pierre-Louis Barassi, dans les cinq dernières minutes, est venu sceller une victoire importante pour les Lyonnais, après trois défaites de rang en Top 14.

Lyon assure, Toulon rassure

Les Toulonnais ont eu plus de difficultés à se défaire de Benetton sur la pelouse de Mayol. Après une première période maîtrisée, les hommes de Franck Azéma ont laissé les Italiens revenir à égalié à l'heure de jeu (17-17), avant de leur infliger un 19-0 sec dans le dernier quart d'heure, notamment grâce à un essai libérateur de Jules Coulon à deux minutes de la sirène. "On savait que c'était une équipe valeureuse, ils ont la moitié de l'équipe d'Italie, on savait que ça allait être dur [...] On a pas sombré mentalement à 17-17, on finit à 36-17, c'est ce qu'on va retenir ce soir", a réagi le buteur Toulonnais Louis Carbonel au micro de France 4 à la fin de la rencontre.

En quart de finale, le RCT accueillera les London Irish, tombeurs de Castres (64-27). Les Lyonnais disputeront également leur quart à domicile, contre les Glasgow Warriors. Les deux rencontres se joueront le weekend du 7-8 mai. Lyonnais et Toulonnais ne pourront pas se croiser avant une potentielle finale, le 27 mai, au Vélodrome de Marseille.