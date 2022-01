Top 14 : Clermont remporte le bras de fer, la malédiction toulousaine se poursuit

Décidément, Toulouse n'y arrive pas à Clermont. Malgré un meilleur début de saison et son statut de favori du soir, le champion d'Europe en titre est resté capot au Stade Marcel-Michelin, comme toujours depuis la naissance du Top 14 en 2005. Les Jaunards se sont imposés 16-13 grâce à une défense de fer et au pied de son taulier Camille Lopez en fin de match. Le Stade reste deuxième, derrière l'Union Bordeaux-Bègles, qui pourrait creuser l'écart. Après un début d'exercice cahin-caha, les Clermontois s'offrent un succès qui pourrait être fondateur dans la course aux barrages.

Toulouse ne repart totalement fanny, avec un bonus défensif bien mérité tant les deux équipes se sont livrées corps et âme pour le premier grand rendez-vous du championnat en 2022. Mais nouvelle année ne signifie pas bonnes résolutions pour les ouailles d'Ugo Mola. Alors que les joueurs de Haute-Garonne visaient une première victoire en terres clermontoises depuis 2002, ils se sont cassés les dents sur une arrière-garde montferrandaise prête à répondre au défi.

C'est terminé ! Fin d'un intense et solide bras de fer qui est remporté par l'@ASMOfficiel pic.twitter.com/QyT7ti3xaO — TOP 14 Rugby (@top14rugby) January 1, 2022

Les visiteurs avaient pourtant donné le ton, trouvant la faille dès la sixième minute, par l'intermédiaire de Juan Cruz Mallia, sur une attaque de 40 mètres (0-7, 6'). L'envie sans doute de retrouver le pré, après trois semaines sans jouer, la faute au Covid-19. Mais dans un stade Michelin vibrant pour le dernier match avant la mise en place des jauges dans le protocole sanitaire, les Clermontois ne se sont jamais démontés, à l'image de l'international Damian Penaud, omniprésent sur la ligne arrière de l'ASM.

De l'envie pour tenir, le pied de Lopez pour conclure

Eux aussi plombés par des cas de coronavirus, contraignant un retour à l'entrainement en milieu de semaine uniquement, les Clermontois ont su mettre le cœur et l'envoie à défaut d'une précision technique d'orfèvre. C'est avec le cœur que Yohan Beheregaray a inscrit le seul essai des siens pour revenir à hauteur au quart d'heure de jeu. Une fois ces bases assez élevées posées, les deux défenses ont fini par prendre le contrôle du match, entre combats âpres (neuf ballons grattés pour Clermont) et joueurs offensifs muselés. Sans Antoine Dupont, laissé au repos, Romain Ntamack a connu plus de coups dans les côtes que de coups d'éclat.

Après y avoir mis les tripes, les hommes de Jono Gibbes se sont appuyés sur leur atout "pied gauche", et l'entrée en jeu de Camille Lopez pour les vingt dernières minutes. Arrivé sur le terrain avec une table de marque à 10 partout, le demi d'ouverture a converti le gros travail de ses avants pour mettre les siens devant d'un drop (13-10, 69'). Puis il a eu la tête froide au moment de punir une faute toulousaine sur un ruck à un peu plus de cinq minutes de la sirène.

"Il y a des gens qui galèrent beaucoup plus que nous donc on ne va pas se plaindre..."@Lopezcamille64 (@ASMOfficiel) après #ASMST ️ pic.twitter.com/sShWFkcTOf — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) January 1, 2022

Clermont aura été devant à la marque pendant une dizaine de minutes, pas plus. Celles qui suffisaient, dans un money time tendu durant lequel Toulouse a laissé filer de nouvelles munitions. Les Auvergnats passent devant le LOU, au sixième rang. Toulouse, pour sa part, marque le pas, avec une deuxième défaite consécutive hors de ses bases après le revers chez le leader, l'UBB, le 4 décembre dernier.