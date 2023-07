Rugby : Sam Cane, le capitaine de la Nouvelle-Zélande, tacle un spectateur sur la pelouse, puis s'excuse

L'incident s'est déroulé en marge de la rencontre entre les All Blacks et l'Argentine dans le Rugby Championship, samedi.

Une mauvaise image pour les All Blacks. Le capitaine de la Nouvelle-Zélande, Sam Cane, a fait parler de lui lors de la victoire des siens face à l'Argentine (41-12) dans le Rugby Championship, samedi 8 juillet, et pas que pour sa performance sur le terrain. Après la fin de la rencontre, alors qu'il était réuni avec ses coéquipiers sur la pelouse, le joueur des Chiefs a violemment taclé un spectateur venu envahir le terrain, le faisant chuter dans sa course. Le supporter s'est rapidement relevé, avant de reprendre sa cavale sous les cris du stade.

Quelques heures après l'incident, Sam Cane s'est exprimé et a présenté ses excuses sur son compte Instagram. "Cette nuit, après le match, quelqu'un est rentré courir sur le terrain et j'ai fait une erreur de jugement. J'ai joué un rôle dans le processus pour l'arrêter. Je reconnais que ce n'était pas mon rôle, et ce n'est pas mon genre de me comporter de cette manière", a-t-il notamment écrit, avant d'ajouter qu'il était "désolé" et "déçu de [lui]-même".

Le message de Sam Cane après l'incident avec un spectateur. (Instagram)

Deux heures après ces premières explications, il a précisé avoir retrouvé le supporter en question et s'est dit "heureux" d'avoir pu fermer la page de cet incident d'une manière plus satisfaisante.